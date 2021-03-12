阿斯利康︱北歐三國宣布暫停使用　陳時中：歐盟籲持續施打

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-12 14:09

新冠疫苗的安全性備受關注之際，英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗），因接連有患者接種後出現血栓而引發憂慮，丹麥、挪威及冰島周四（11日）更宣布暫停使用該疫苗。 在台灣，衛福部長陳時中周五（12日）回應稱，歐盟有正式表示，目前無直接的證據顯示有關情況，故還是呼籲持續施打疫苗。

在回應北歐三國暫停施打AZ疫苗後，會否擔心影響民眾接種意願的問題時，陳時中作出上述表示。不過就在陳時中回應的同日，泰國總理巴育也宣布，全國將暫停施打兩周前才剛收到的AZ疫苗，巴育本人也延後了接種的時間表。泰國政府表示，將會等待血栓問題有較清楚的調查結果時，才會重新安排民眾接種該疫苗。

另一方面，首批抵台的AZ疫苗正在進行檢驗封緘，目前7項檢驗已有6項合格，只欠無菌試驗未完成。陳時中表示，根據食藥署報告的最新進度，無菌試驗約可在下周三（17日）完成。

首批抵台的AZ疫苗正在進行檢驗封緘，只欠無菌試驗未完成。（台灣食藥署）

對於有民調指出，9成民眾認為首長先施打疫苗，會有助於他們接種的意願，陳時中表示，若有必要，不排除其可能性，惟他認為仍是要按科學證據來做，因現時有前線醫護的需求性，將來體育選手要出境也有施打必要，故先用在刀口上比較重要。

另有人擔心，目前台灣自製的疫苗通過第二期臨床試驗就可獲「緊急使用授權」（EUA），這可能會被歐盟的疫苗護照排除在外。陳時中回應指，會盡量配合國際認證規格與要件，又強調大部分EUA也是在還未完成第三期時就發予。

此外，國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）周四宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在大陸北京舉行的冬季奧運會，將購買來自大陸的疫苗提供予參賽者。對於台灣選手是否會使用，陳時中稱運動選手已列入第一批疫苗優先接種對象，而如果有更多的科學證據證明安全性及有效性，他當然不排除台灣未來會考慮使用陸製疫苗。

今日（3月3日），首批11.7萬劑牛津AZ疫苗抵達台灣（點擊睇大圖）：

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首批11.7萬劑AZ疫苗是在本月3日上午抵達台灣，陳時中早前曾稱，會密切注意接種疫苗後的死亡案例，目前都沒有證明死亡個案與疫苗有直接相關，但提醒民眾若有類似過敏反應，建議接種時就要向醫師諮詢，請醫師協助判斷。

（中央社）