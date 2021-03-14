珍惜生命｜因夫妻感情不和　安徽29歲少婦攜一雙年幼子女墮樓身亡

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-14 15:01

12日（上周五）清晨六時許，安徽合肥長豐縣一名29歲母親攜一雙分別4歲及2歲的年幼子女墜樓身亡。警方通報指該女子因家庭矛盾及夫妻感情不和，攜子女跳樓自殺。

警方通報指，事發於長豐縣雙鳳經濟開發區一個小區。救護人員抵達現場時，29歲女子楊某燕及其4歲女兒已無生命體徵，至於其2歲兒子則被送往醫院搶救，經搶救無效死亡。現已查明，楊某燕係因家庭矛盾及夫妻感情不和，攜子女跳樓自殺。

在事發現場，樓前一棵小樹的樹枝疑似被砸斷。物業項目負責人指母子三人是從24樓墜下來的。有同層鄰居回憶，此前常看到該女子一人照料子女，也曾聽其提及夫妻感情不和，自己想要離婚。在多月前某天深夜，該女子更曾敲門求助。

安徽醫科大學第一附屬醫院一名工作人員表示，當日早上七點多，墜樓的男嬰被送到醫院，多位醫護人員立刻展開施救，可最終沒有搶救過來，當時看到男嬰父親情緒處於崩潰狀態，其後被民警帶走。

（綜合報道）

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