甘肅女跳河怕死拉走8歲女童欲「陪葬」　涉故意殺人罪被批捕

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 16:09

甘肅蘭州市女子張某某，去年12月因生活不如意欲輕生，卻在跳河時突然感到害怕，竟一手拉走正在河邊玩耍的8歲女童朵朵（化名），心想「有人陪我死，我就不怕了」。幸女童父親極力阻止並救回朵朵，才未有釀成慘劇。 蘭州市城關區人民檢察院認為，張某某的舉動形成欲致他人死亡的客觀行為，遂於上周四（1月21日）以涉嫌故意殺人罪對其批准逮捕。據了解，故意殺人罪成，最嚴重可被判處死刑。

蘭州市第二人民醫院。（百度地圖）

事發於去年12月21日，張某某丈夫患有膽管癌，一直在蘭州市第二人民醫院接受化療。由於丈夫前期治療已花光所有積蓄，她懊惱沒錢為丈夫治病，且兩名兒子尚未結婚，自己幾年前曾出車禍，張某某遂覺得自己一生總是與苦難和厄運相伴，於是萌輕生念頭。

朵朵因連日腸胃不適，被父母帶到同一醫院就診檢查。由於檢查結果下午出爐，朵朵一家便到黃河邊玩耍。此時，張某某經過黃河邊並走下河堤，卻在下水一刻猶豫「怕死」，竟一手拉走朵朵。

蘭州市第二人民醫院立處於黃河旁邊。（百度地圖）

朵朵憶述稱，當時有人從身後捉住其頭髮和羽絨服的帽子，將她拖到黃河；父親聽到其叫喊聲後立即衝下河拉她上岸，惟張某某一直不鬆手，更用手按她的頭部下水；直至父親抱住張某某，她才能掙脫爬回岸邊。她表示，張某某獲救後，趁人不注意時再一次跳入黃河，其後又被救上岸。

該案發生後，蘭州市公安局城關分局第一時間立案。經偵查，以張某某涉嫌故意殺人罪向城關區人民檢察院提請批准逮捕。經審查，城關區人民檢察院認為張某某產生自殺念頭，在準備結束自己生命時臨時起意，拉拽他人同自己一起跳河。

蘭州市城關區人民檢察院以涉嫌故意殺人罪，對張某某批准逮捕。（百度地圖）

檢察院指，張某某將年僅8歲無自救能力的被害人朵朵強行拉入水中，主觀惡性深，且女童隨時都有痙攣、被水捲走、嗆水窒息等失去生命的危險，其剝奪他人生命的主觀故意明確。張某某用手按女童頭部下水，意圖使其嗆水窒息，在被害人父親營救過程中又拒絕鬆手，最終在對方脫下女童羽絨服才得以脫險。其後，張某某又緊抱女童父親的腳部，將對方往深水處拉拽。

檢察院指出，上述一系列犯罪行為形成欲致他人死亡的客觀行為。朵朵被父親營救，屬疑犯意志以外因素致使殺人目的未能得逞，屬殺人未遂。因此，張某某行為涉嫌故意殺人罪，檢察院決定對其涉嫌故意殺人罪批准逮捕。目前，此案正在進一步偵查中。

（綜合報道）