北京城六區PM10超國家標準115倍　沙塵暴覆蓋46.6萬平方公里國土

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-15 16:21

北方多地今日（15日）受沙塵暴侵襲。北京市生態環境監測中心消息，今日上午9時，城六區可吸入懸浮粒子（PM10）濃度已達每立方米8108微克，嚴重超過國家標準的每立方米70微克。 中央氣象台公布，經估算，衛星可視的沙塵區面積約為46.6萬平方公里。

行人騎車行經北京宣武門路口。（新華社）

北京市生態環境監測中心消息，受冷空氣和蒙古氣旋共同作用的結果，新疆、內蒙、山西、陝西、甘肅、寧夏、東北、京津冀等地區，正經歷來自蒙古國的沙塵天氣，為今年以來範圍最大、強度最強的沙塵，沙塵核心區域PM10接近每立方米10000微克。

目前，沙塵已經開始影響北京市，全市PM10平均達每立方米1000微克以上，北部部分區域達到每立方米2000微克以上。

中央氣象台公布，經估算，衛星可視的沙塵區面積約為46.6萬平方公里。（微博）

中央氣象台消息，FY-4A氣象衛星監測顯示，沙塵區主要出現在內蒙古大部、河北北部、山西北部、陝西北部、北京市、天津市、遼寧西部、吉林西部、黑龍江西部等地，部分沙塵區有雲覆蓋或與雲混合。經估算，衛星可視的沙塵區面積約為46.6萬平方公里。

（中央氣象台／中國證券報·中證網）