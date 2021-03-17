國產首款水陸兩棲運動型飛機上市　料帶動上海通用航空產業發展

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-17 19:30

中國自主研製的首款水陸兩棲運動型飛機——M2型風翎輕型運動飛機獲多國預售訂單，並獲中國官方頒發型號合格證，正式進入市場。

據中國媒體澎湃新聞3月17日報道，中國民用航空華東地區管理局3月16日為上海奧科賽飛機有限公司正式頒發M2型輕型運動飛機型號合格證。

M2型風翎輕型運動飛機是奧科賽飛機公司歷時10年自主研發的全複合材料水陸兩棲飛機。

上海市經濟和信息化委員會重大裝備處處長吳棟林表示，該水陸兩棲運動型飛機是中國自主研製的第一款水陸兩用通用航空器，也是具有國際競爭力的一款運動型飛機，已獲得多國預售訂單。

其型號合格證的頒佈標誌着該產品正式進入市場，必將進一步帶動上海通用航空產業的發展，對於上海搶佔通用航空制高點具有重要意義。

據介紹，M2型輕型運動飛機具備水面與陸地起降功能，可用於駕駛技能學習、航空旅遊觀光，還可應用於海事、電力、漁政、搜救和農業等領域。

上海奧科賽飛機有限公司飛機總體設計師毛一青稱，「它可以對禁捕期漁船出海監控，特別是海上搜救，且有水上降落功能，安全性大大提高。」

毛一青表示，目前M2型輕型運動飛機的意向訂單已超過100架，實際預付意向定金的有15架。「對我們來說，後面重要的是生產線的投資，要把訂單儘快消化，交付出去。目前我們規劃年產50架至70架生產線的投資，儘快把飛機生產出來交付給中國客戶和海外客戶。」