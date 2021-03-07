兩會2021｜工程院院士陳薇：籲建立國家重大安全科技白名單制度

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-07 19:04

兩會（人大和政協）「委員通道」裏的各種提議備受矚目。在中美科技戰未見趨緩的背景下，工程院院士陳薇3月7日提出幾項建議，包括建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度。 根據官方新華社報道，政協委員陳薇表示，要推動「十四五」規劃所提出的目標落到實處，在生物科技創新方面還有一些短板，例如頂層設計和科學統籌不足、研究力量分散，長效性支持機制不健全、基礎研究不穩定，條件設施不完善、快速響應體系不健全等。

中共領導人習近平與因新冠肺炎（COVID-19）疫情獲得表彰的陳薇（左）握手。（路透社）

為此，陳薇提出了四點建議：第一，建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度；第二，建設特需疫苗國家技術創新中心；第三，持續開展新冠疫情防控科研攻關；第四，營造潛心基礎研究的良好科研生態。

她表示，在生命健康、生物安全等重大前沿領域系統性地謀劃重大項目佈局，建立核心技術團隊「白名單」，國家長期穩定投入，實現「項目—基地—人才」有機融合，為保障國家發展利益、破解重大安全風險、突破國外技術封鎖奠定堅實科技基礎。

此外，「十四五」期間佈局建設若干國家技術創新中心。建議建設特需疫苗國家技術創新中心，緊扣國家生物安全防禦重大需求，梳理「卡脖子」技術和「長板」技術，加強頂層設計和科學統籌。

陳薇早期照片（點擊大圖瀏覽）：

她強調，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，應繼續加大科研攻關力度，綜合運用生物技術和大數據、雲計算、人工智能等創新手段，進一步釐清病毒起源、動物宿主和致病機制，深入分析病毒變異對現有防控措施的影響，未雨綢繆，開展針對重要變異毒株的疫苗、核酸和抗體檢測試劑等預研，必要時及時更新換代。

此外，官媒《科技日報》3月6日披露，在中國兩會期間獲悉，陳薇團隊、鍾南山團隊均已分別部署新型疫苗的研發工作。

3月4日，在人大會議新聞發佈會上，發言人張業遂說，中國已有17支新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中4支疫苗獲得國家藥監局批准附條件上市，多支疫苗在境外獲批開展Ⅲ期臨床試驗。

另外，中國官方數據顯示，截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗。