十四五規劃︱深圳羅湖擬建「粵港澳大灣區免稅城」　爭取政策落地

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-17 16:51

深圳羅湖區政府日前發布《羅湖區產業發展「十四五」規劃》徵求意見稿，當中提到打造「粵港澳大灣區免稅城」。

規劃指，國家賦予深圳「粵港澳大灣區核心引擎」和「中國特色社會主義先行示範區」的戰略定位，深圳將積極落實國家戰略部署，持續推動改革開放，深入實施創新驅動發展戰略，全力以赴推動一批事關全局和長遠發展的重大政策、重大改革、重大任務落地實施，「羅湖區應牢牢把握難得的歷史機遇，充分發揮改革開放先行地優勢，積極爭取綜合改革試點，推進產城融合、產融結合；充分發揮與香港地緣、人緣、商緣優勢，促進境外產業、資金、技術、人才等高端要素加速集聚，加快打造深港口岸經濟帶等高端產業載體和深港合作平台，牽引全區產業轉型升級、高端發展，成為粵港澳大灣區的金融商貿中心、國際化消費體驗中心、深港文化和生活交流重要地區」。

其中在第五章第三段的「實施商貿消費名街『磁吸行動』」，規劃提出要打造「粵港澳大灣區免稅城」，「積極爭取市內免稅政策落地，支持有條件的龍頭企業申請免稅品經營資質，高標準建設『兩店三稅五平台』」。「兩店」是指集「離境市內免稅店」及「市內外彙商品免稅店」功能於一體；「三稅」是構建涵蓋「免稅」、「有稅」、「保稅」的「三稅融合」新商業模式，構建以免稅業務為核心引擎，有稅業務、保稅業務協同發展的商業生態圈；「五平台」則是全球高端商品銷售平台、國際品牌新品中國首發平台、國貨精品展示平台、自主品牌推介平台、民族傳統文化傳播平台。

規劃稱，羅湖區要將「粵港澳大灣區免稅城」打造成為品質保真、環境一流、購物便捷，集免稅購物、科技體驗、文化藝術、特色餐飲等於一體的國際一流免稅城。

（綜合報道）