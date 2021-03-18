新冠肺炎｜氯法齊明可治病在港未註冊　山西藥廠獨家生產供應不穩

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-18 14:37

香港大學的研究發現抗麻風藥物「氯法齊明」，能夠有效治療新冠肺炎。氯法齊明在內地主要用作治療耐藥性結核病，現時僅得一間藥廠獲批生產及銷售，以致供應不穩，甚至多次出現斷貨情況。 對於氯法齊明在香港的供應情況，香港衛生署回覆《香港01》查詢時稱，根據記錄，香港現時並沒有含有「氯法齊明」Clofazimine) 的註冊藥劑製品。

山西立業製藥有限公司是內地唯一一間生產氯法齊明的藥廠。（立業製藥網站）

衛生署發言人指出，所有「藥劑製品」必須符合安全、效能及素質標準，並獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港售賣。但條例容許註冊醫生可以為治療特定病人或進行臨牀試驗而進口未經註冊的藥劑製品供管有及使用。

發言人續指，衞生署會按既定機制，考慮個別情況，批准為治療特定病人而進口的未經註冊藥物申請。此外，藥劑製品進出口本港均須根據《進出口條例》(第60章)向衞生署申領進口許可證。

山西立業製藥有限公司合計有39種藥品獲得批文，包括「氯法齊明軟膠囊」，是全國獨家產品之一。（立業製藥官網）

據此前報道，獨家生產氯法齊明的是山西立業製藥有限公司，據其官方網站上介紹，該公司是以生產中成藥製劑、西藥製劑為主，生產化學合成原料藥為輔的綜合性製藥企業，合計有39種藥品獲得批文，包括「氯法齊明軟膠囊」，是全國獨家產品之一。

（綜合報道）