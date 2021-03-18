新冠疫苗︱何栢良：疫苗護照須看數據　日韓與港確診數相若可考慮

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-18 11:41

新冠肺炎下全球旅遊業停滯，疫苗成為新希望，據報歐盟即將推出「疫苗護照」提案，讓歐盟公民接種指定疫苗後恢復自由進出；特首林鄭月娥又指，已初步與內地商討接種疫苗後的通關安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（18日）於商台節目上表示，政府可以用「先易後難」原則，與其他國家地區建「旅遊通道」。

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何栢良指，疫苗護照背後需要有數據作為基礎，現時世衞對疫苗有最低的效用要求，即保護率要有五成以上，這可以作為一個好的起步點。不過他提到，部分國家會考慮相關的疫苗是否能防止無病徵、受變種病毒感染的病人。他建議，港府可採用「先易後難」原則，首先與接受最低標準的國家地區商討建立「旅遊通道」。何表示，接種後到護照互通的地區旅遊，應該豁免兩地「疫監」，才有足夠誘因，但為安全起見，也可要求外遊回港的市民在回港首日、第5及第7日接受強制檢測。

何栢良提到，現實上本港以至全球不同國家地區，都很難確保在疫情下「零風險」，舉例指日本、南韓等地方過去一周，每10萬人平均新增確診數字，與香港差不多，其實也有一定條件商討通關。他又指，日後入境本港的人士如已接種能有效應對變種病毒、可預防無症狀感染的疫苗，會比較安全。

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