新冠肺炎｜內地1個月來首見本土病例　西安醫院人員疑隔離區感染

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-18 17:54

內地事隔31天後再現新冠肺炎本土病例，陝西西安市今日（18日）凌晨報告1宗封閉隔離病區本土確診病例，患者為收治新冠肺炎的定點醫院的一名檢驗師，省衛生健康委接到報告後立即指派專家連夜趕赴西安市指導處置工作。目前涉事醫院已停診。

報告指出，患者劉某為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。他3月3日核酸檢測陰性，翌日進入封閉隔離病區並一直在封閉隔離狀態下工作和生活，未有與外界接觸。3月11日，他在每周例行核酸檢測陰性。截至周二（16日），他每日監測體溫均正常，惟其昨日（17日）上午8時35分出現頭痛症狀，體溫37.9℃，胸部CT雙肺現雲絮影，核酸檢測結果可疑。

當日經省、市兩級疾控中心再次核酸檢測，劉某結果均為陽性，至今日凌晨經省市聯合專家組會診，劉某被診斷為確診病例，現正在定點醫療機構隔離治療。

省市專家組初步研判，劉某是在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染，同批次工作人員3月4日以來均在封閉隔離狀態下工作和生活，目前核酸檢測結果均為陰性，已全部落實隔離醫學觀察措施，對其工作、生活場所已落實環境採樣、封閉隔離、終末消毒等防控措施。而西安市第八醫院一名工作人員表示，受上級部門要求，目前醫院因防控需要已經停診。

（健康陝西）