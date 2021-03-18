廣東搗破非法運營網絡遊戲11人被捕　公司每年分紅利潤達1.8億元

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-18 17:50

廣東茂名警方近日搗破一間非法運營網絡遊戲的公司，11名疑犯被抓獲及批捕，凍結涉案金額近2000萬元（人民幣．下同）。 警方介紹，該公司非法運營的網絡遊戲有百多款，資金流水超過10億元，每年用作分紅的利潤就有1.8億元。

警方是在2019年5月發現廣東某網絡科技有限公司所經營的《百戰傳世》、《沙城決戰》、《再戰屠龍》和《藍月戰歌》等百多款手機網絡游戲，均無出版物號之餘，大多數更是盜用其他游戲的正規版號。此類游戲以「好玩、裝備價格低廉、有人帶、升級快」等作為營銷賣點，吸引不少玩家充值大量資金購買裝備。

據統計，短短3年間，該公司自2018年起非法運營的無版權號網絡游戲高達100多款，注冊用戶多達700萬人，公司經營資金流水超過10億元，公司規模也從10幾人迅速擴張至1800人，公司每年分紅利潤高達1.8億元。

此外，警方亦發現，該公司有使用各種非法手段，在其他游戲平台盜取大量玩家的資料，例如通過組織網絡游戲公會或招聘營銷業務人員，以進入同行游戲圈內肆意拉人，隨後主要以電話、微信、網絡直播等方式推介所經營的游戲，會設有各種營銷環節，誘使玩家充值消費，從而牟取巨額利潤。

經過一年多的縝密偵查，警方於近日採取收網行動，相繼抓獲以林某斌為首的11名疑犯，目前所有人已被檢察機關依法批准逮捕，案件正在進一步審理中。

（綜合報道）