撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-08 18:12

手遊《春秋M》與古天樂共同征戰，5個值得玩理由！以春秋戰國作故事背照的即時戰略遊戲《春秋M》終於將在港台地區正式推出，以育成建國加上有如《三國志大戰》的戰鬥玩法，更找來古天樂作宣傳大使，相當吸引！

近年即時戰略手遊大熱，同朋友一齊組團攻城掠地，早前在大陸大熱的春秋戰國戰略手遊《春秋M》，終於將在港台開服，而且更找來古天樂作宣傳大使。究竟這款《春秋M》有什麼賣點？立刻盤點5個值得好玩的理由。

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