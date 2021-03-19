中印衝突︱印度欲進口俄製400輛T90M坦克　中國99式能招架嗎？

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-19 20:04

最新消息指，俄羅斯陸軍接收了8輛T-90M坦克。T-90M坦克是T-90的升級版，性能大大優於後者，被指超越了中國99式主戰坦克，印度方面亦準備進口400輛T-90M。

美國《防務新聞》周刊3月11日報道，俄羅斯西部軍區摩步旅近日接收了8輛T-90M「突破」主戰坦克。

報道稱，升級後的T-90M坦克在戰鬥效率上大大超過其前身T-90，配備了新型炮塔和125毫米口徑坦克炮，能使用新型高性能彈藥，還有動力更強勁的發動機和新型多通道瞄準系統，能在晝夜環境下使用武器。

中國央視新聞對俄T-90M坦克做出報道：

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據報道，T-90M是俄製T-90坦克最新版本，被稱為「魔改版」T-90坦克。

與普通版的T-90坦克相比，T-90M坦克換裝了新型的爆炸反應裝甲、炮塔下方加裝了鍊甲式裝甲，可進一步增強對RPG火箭彈等武器的打擊。除車體外顯而易見的升級外，T-90M坦克車內的電子設備也得到了大幅升級，信息化作戰能力進一步增強。

T-90M坦克保留了原有的「窗簾」主動防禦系統的激光檢測裝置和煙霧彈發射模塊，而拆除了原來的主動干擾器。

T-90M細節曝光：

在火力配置上，T-90M坦克換裝了與俄羅斯T-14「阿瑪塔」一樣的2A822A82-1M型坦克火炮，可發射新型的鎢合金穿甲彈、次口徑脱殼尾翼穩定穿甲彈、9M119M炮射導彈等，打擊能力進一步提升。據印度媒體報道，印度準備採購400輛T90M主戰坦克。

外界認為，T-90M坦克的性能已經超越中國99式主戰坦克，99式主戰坦克是中國的拳頭裝備。

不過有軍事專家指出，T-90M超越的僅是二期的99式坦克，並非最新的99A主戰坦克。99A採用了1,500馬力的高密度動力包，按照功率來算，其馬重比要高於T-90M主戰坦克。

99A型坦克是中國軍方最先進的主戰坦克，曾部署在中印邊境前線：

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據中國99A式主戰坦克總設計師毛明披露，99A式配備的125毫米主炮不但威力強大、精度高，而且兼容多個彈種，可毀傷具有不同特性的目標。

在被動防護方面，99A在車體周圍加裝先進的複合裝甲，頂部披有新型複合裝甲，能全方位抵擋來自敵方坦克、反坦克導彈以及武裝直升機的火力打擊。

在主動防護方面，99A型坦克擁有主動激光自衛武器系統及激光告警裝置，能在壓制敵方坦克觀瞄儀器的同時提供來襲武器的預警信息，提醒車內乘員採取反制措施。