能殺死10個成年人！旅客攜「世界最毒蛙」入境　上海浦東機場被查

一名旅客近日攜帶活體毒蛙，從上海浦東國際機場入境時，被海關截查。據了解，涉及的毒蛙品種是箭毒蛙，是世界上毒性最強的物種之一，其體內所含毒素最多可殺死10個成年人。



箭毒蛙體內所含毒素最多可殺死10個成年人。（海關發布）

箭毒蛙是世界上毒性最強的物種之一。（海關發布）

箭毒蛙是世界上毒性最強的物種之一。（海關發布）

上海浦東國際機場海關日前在對入境航班旅客開展監管過程中，發現一名選擇無申報通道通關的旅客，隨身行李機檢圖像異常。經開箱查驗，截獲活體蛙類和螞蟻、蜘蛛、蜚蠊、果蠅等活體動物。

經上海海關動植物與食品檢驗檢疫中心鑑定，其中包含多個外來物種，其中，茲米爾曼箭毒蛙、網紋箭毒蛙主要分布在拉丁美洲，是世界上毒性最強的物種之一。

網紋箭毒蛙是箭毒蛙科箭毒蛙屬的蛙類，棲息於熱帶雨林的高木上，尤其在鳳梨科附生植物的周圍常可見其蹤跡，是毒性最強的物種之一，原產於中美洲及南美洲，因為當地部族將它們身上的毒素塗在箭上得名。

上海浦東國際機場海關截獲活體蛙類和螞蟻、蜘蛛、蜚蠊、果蠅等活體動物。（海關發布）

上海浦東國際機場海關截獲活體蛙類和螞蟻、蜘蛛、蜚蠊、果蠅等活體動物。（海關發布）

上海浦東國際機場海關截獲活體蛙類和螞蟻、蜘蛛、蜚蠊、果蠅等活體動物。（海關發布）

目前已知的箭毒蛙約有130種，牠們大多擁有絢麗的外表。據了解，一隻野外捕捉的箭毒蛙體內，所含毒素最多可殺死10個成年人，毒素一旦進入體內就會麻痹肌肉和呼吸系統，最終致人死亡。

根據內地相關法律，「未經批准，不得擅自引進外來物種」、「禁止攜帶、寄遞活體動植物進境」，違反規定的，海關將依法追究法律責任。