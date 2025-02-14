拐賣王星的團夥成員據報全部被捕　泰國稱將依法處置

今年1月，內地演員王星經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，事件引發廣泛關注。

據中國新聞網綜合泰國媒體報道，當地時間周三（2月12日）下午，緬甸向泰國邊境省府達府移交261名從電詐園區獲釋的外籍人士，另外拐賣王星的團夥成員已盡數被捕，泰方表示將依法處置。



緬甸電詐園區獲釋人員2月12日登上船隻，等待泰國軍隊接應。（新華社）

王星被「賣豬仔」掀起風波。（視覺中國）

報道指，上述被移交的外籍人士主要來自菲律賓、肯尼亞、埃塞俄比亞、孟加拉國等，中國籍人員數量較少。這些受害者於當日下午4時30分左右抵達泰北陶公府波普拉區，他們是從KK園區和Shwe Kokko娛樂中心獲救的。

泰國當局表示，這些外籍受害者將接受警方的調查問詢，核實過程預計需要三周到一個月。在此期間，官員們將確定誰欺騙了受害者、他們是如何進入泰國的，以及他們在越境為黑幫工作之前住在哪裏。而後，無罪的受害者將在相關使館的配合下被遣返回國。

泰國湄索警察局此前公布的疑似王星近照，照片中的他剃了頭髮，穿着一身白色運動服，腿上有紅斑。（網上圖片）

在另一項行動中，泰國當局與地區武裝團體合作，成功拘捕了一個呼叫中心集團的頭目。該集團負責引誘王星參與電詐行動。疑犯將根據適用法律受到起訴。

泰國副總理兼國防部長普坦表示，近期緬甸將繼續向泰方移交約7000名電詐園區人員，泰國政府將與相關國家使館協調，將其送回。

據報道，泰方此前接到緬甸的告知，53名外籍受害者將於當天被送至泰國，因為緬甸在五個邊境城鎮關閉或減少營運後無法再照顧他們，而後獲救的受害人數字陡然上升到261人。

緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，此前被成功緝拿歸案。（央視新聞）

同時，中國也在加大力度打擊電詐等跨境犯罪。周四（2月13日），最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅表示，2024年1月至11月，全國檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪6.7萬多人，按年上升58.5%。

最高檢積極開展打擊治理涉緬北電詐犯罪專項行動，向28省份交辦督辦專項行動案件，截至去年11月，各地已依法及時批捕集中遣返涉詐人員4萬余人，起訴2.9萬多人，依法對「緬北明家跨境犯罪集團案」提起公訴。