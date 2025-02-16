連鎖牙科福斯曼全國執笠　苦主逾千遍布北上廣深　有人預繳近6萬

內媒報道，內地知名連鎖牙科診所「福斯曼」出現資金鏈斷裂問題，全國多家診所門店人去樓空，不少顧客預繳數萬元（人民幣，下同）購買服務 ，受影響的患者人數可能已超過千人，遍布北上廣深等大城市。



「福斯曼」出現資金鏈斷裂問題，全國多家診所門店人去樓空。（微博）

「福斯曼」出現資金鏈斷裂問題，全國多家診所門店人去樓空。（南方+）

綜合內媒報道，在2月7日，有廣州福斯曼門店的顧客收到了無法覆診的訊息。消息指，該門店拖欠員工三個多月工資，因長期拖欠房租而被解約。

緊接著，上海、成都、深圳、北京、廣州、武漢、西安等地的患者紛紛反映，福斯曼已倒閉，他們無法聯繫到主治醫生，覆診之路中斷。

深圳分店關閉。（影片截圖）

根據患者溝通群的統計結果，廣州已有超過200名患者受到影響。結合北京、深圳、上海等地的情況，以及可能存在的未被統計到的患者，受影響的患者人數可能已超過千人。

有網友發帖求助稱，「我交了近6萬元的治療費，後續治療如何繼續？」據該網友講述，她和孩子分別於2022年及2024年在一家福斯曼口腔進行牙齒矯正治療，各預付了27800元診療費。

各地分店有顧客上門維權。（影片截圖）

有顧客發影片指自己被騙，已經報案。（微博）

老闆：若想拿回錢 很難

內媒《21世紀經濟報道》15日報道，福斯曼創始人及關聯企業法人徐志岩向其表示，「差不多還有幾天就能收尾解決完了，資金也放在一個安全的帳戶裡給大家留著。（可以說），包括原有患者安置等問題，已經妥善地解決了90%，基本上是沒有太多（資金）缺口了。」

但徐志岩又表示：「（若想拿回來錢）很難，我只能說很難，因為公司資金鏈斷了，我也是被騙的。我投資協議已經簽了，歷時接近半年，原件也有，全部簽完了，具有法律效應的，還有違約責任的。（但）最後（投資機構）不投了。」

年初仍持續接收新患者

報道指，就在福斯曼員工面臨欠薪困境之時，福斯曼的多家門店在2024年底至2025年初期間，仍持續接收新患者。隨著資金周轉問題的加劇，這部分已繳費患者的退款訴求變得愈發渺茫。

公開資料顯示，福斯曼是一家成立於2020年初的牙科口腔連鎖品牌，專注牙齒隱形矯正，成立後發展迅速，主要業務覆蓋國內一二線城市。