獨家│愛家月子中心深圳店執笠3港人家庭成苦主　坐月婦食外賣肚屙

內地知名連鎖月子中心「愛家月子中心」老闆近日疑「捲款跑路」，引發維權潮。其中位於深圳鹽田區的分中心有3個港人家庭成為苦主。苦主向《香港01》表示，該中心各家庭所涉金額在2萬多至3萬多元（人民幣，下同）之間；其中有香港產婦的預產期為1月15日（周三），仍未獲安置，如今前路茫茫。



《香港01》記者到訪該月子中心，可見包括護士等大部分員工已經離開，連清潔工人都沒有，產婦一日三餐均需叫外賣解決，有產婦吃到拉肚子，情況非常惡劣。



《香港01》又聯繫上負責該月子中心的一名高管，對方回覆稱未能聯繫上老闆，老闆或已被拘留。



苦主之一的32歲港人黃小姐懷孕35周，預產期為2月中旬。（受訪者提供）

《香港01》記者1月12日（周日）到訪愛家月子中心鹽田店，店內仍有9個家庭的產婦和新生嬰兒留宿。（鄭寧攝）

一眾苦主到政府部門維權。（受訪者提供）

香港產婦臨盆在即 突遇月子中心倒閉

愛家月子中心鹽田店在去年9月開業，位於一間商務酒店之中，從羅湖口岸到中心大概不到半小時車程，所以該中心有不少港人客戶。

32歲港人黃小姐懷孕35周，預產期為2月中旬，港人A先生的33歲太太懷孕38周，預產期為1月15日，兩人接受《香港01》採訪講述事件經過。

兩個家庭均在去年11月付全款（21,800元）購買該中心的坐月套餐，服務包括產婦出院護理、飲食、月嫂24小時1對1照顧嬰兒等，服務時間為28日。兩個家庭均計劃在香港產子後即赴深圳坐月。

《香港01》記者1月12日（周日）到訪愛家月子中心鹽田店。（鄭寧攝）

港人黃小姐去年11月付全款（21,800元人民幣）購買該中心的坐月套餐。（受訪者提供）

出事前大肆宣傳「誘導」交全款

黃小姐形容，自己家裡養了兩隻狗、六隻貓，家裡不方便坐月，她信任愛家月子中心這全國連鎖品牌才付全款。A先生稱，相對香港，深圳的月子中心性價比高，而且愛家月子中心在多個一線城市也有分中心，「應該有一定實力，比較信任它」。

兩人均指，該中心事前完全沒有倒閉的徵兆，黃小姐在上門簽約時更觀察到有香港媽媽坐月，一切運作均正常。

A先生指出，簽約時中心極力勸他付全款，如果僅交訂金，之後要再多付2千元。A先生事後回憶，中心出事前曾大肆宣傳，「誘導」很多家庭去簽合同、交全款。

苦主之一的32歲港人黃小姐接受《香港01》採訪。（影片截圖）

42個家庭成苦主 各涉款2萬多到3萬多

至本年1月7日，內媒報道愛家月子中心老闆疑「捲款跑路」，A先生當日即親自到月子中心查證，店長坦言「資金鏈出了問題，接下來可能無法繼續營運」，他要求退款但對方表示「交不出來」。黃小姐則描述，當日「店長拉咗我哋入去一個微信群組，講話公司執笠倒閉」。

兩人指，店長也不過是員工，連該中心的員工也聯繫不到中心的高管。

據《香港01》掌握，在該月子中心出事前，共有13個家庭入住中心，29個家庭尚未入住，未入住家庭大部分為即將臨盆的產婦。

大部分家庭繳交了全款，金額在2萬多到3萬多之間，付款較多的家庭主要是已入住的家庭，原因是入住前需繳交3000元保證金，並額外購買其他產後服務。

愛家月子中心鹽田店內的產婦和新生嬰兒。（鄭寧攝）

愛家月子中心鹽田店內的新生嬰兒。（鄭寧攝）

《香港01》直擊月子中心內實況（點圖放大）：

+ 3

店長、廚師已離開 產婦日日食外賣

《香港01》記者1月12日（周日）到訪該月子中心，當日只剩9個家庭留宿，包括店長、護士、廚師等大部分的員工已經離開中心，僅有7名月嫂留守，連清潔工人都沒有。

在場產婦和月嫂透露，一眾員工已遭中心拖糧長達2個月，廚師已經離開，一日三餐均唯有叫外賣解決，有產婦更吃到拉肚子。由於月嫂也被拖糧，各家庭需自掏腰包將月嫂留下來，其中2個家庭並未額外付錢請月嫂。

有人1月7日買坐月套餐

現場大部分產婦由12月中至12月底起入住，有產婦打算住到原合約結束為止。

在場人士透露，更有苦主在1月7日預繳款項購買坐月套餐，即內媒報道愛家月子中心出事當天。

「愛家月子中心」全國多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，產婦無人照顧，引發產婦群體的不滿與維權潮。（影片截圖）

+ 3

月子中心高管回覆《香港01》：老闆或已被拘留

內媒報道指，愛家月子中心由江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司打造，全國門店數量超80家。各地愛家月子中心涉及的公司主體中，法人、實控人多數為王沛騰。

鹽田區分中心苦主的付款紀錄顯示，涉及合同公司為「深圳愛禧莘母嬰護理有限公司」，收款公司為「廣州愛之家母嬰護理有限公司」，據《香港01》查詢「天眼查」，兩家公司的法人同樣為王沛騰。有內媒多次撥打王沛騰電話，但始終無法接通。

《香港01》聯繫上鹽田區愛家月子中心執行總監黃名溱，對方表示她和公司其他人也未能聯繫上負責人王沛騰。

《香港01》聯繫上鹽田區愛家月子中心執行總監黃名溱，她表示正處理全廣東省愛家月子中心的事情。黃名溱稱，目前事件由警方處理，政府部門也有介入。對於苦主能否取回款項，黃名溱表示她和公司其他人也未能聯繫上負責人王沛騰，王沛騰或已被拘留，但警方未向他們透露王沛騰的消息。

黃名溱又稱，公司正在幫受影響客戶安頓至其他月子中心，至於是否需付費則未確定；公司也要幫受影響的員工找工作。

「愛家月子中心」全國多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，產婦無人照顧，引發產婦群體的不滿與維權潮。（影片截圖）

苦主斥官方部門「乜都唔理」

鹽田區分中心倒閉後，受影響的多個家庭組成維權群組。據A先生描述，他們先報警，並曾與當地公安局、街道辦、市場監督局、信訪局多部門一同開會，官方定性這是一宗經濟糾紛案件，一度聲稱跟各個部門都沒有關係，「讓我們自己去想辦法去解決」。

A先生向《香港01》表示，他反對定義本次事件為經濟糾紛，「這應該是一個社會問題」。

黃小姐也批評，「佢哋（政府部門）全部好似我踢俾你，你踢俾我全部唔嗲唔吊乜都唔理」。

A先生又描述，其後鹽田區海山街道辦等部門接手處理事件，願意為苦主聯繫另一家月子中心提供服務，但苦主需自行承擔款項，價格為一個月近3萬元。A先生不滿意處理手法，形容政府部門的做法「不作為」。

正在該月子中心坐月的產婦也向《香港01》表示，海山街道辦提出為她們轉介往其他月子中心，但同樣要自行付錢，價格為近900元一天。

一眾苦主並未接受官方提出的方案，他們要求在政府介入下追討賠償，並解決身處月子中心的產婦的照護需要，以及解決即將臨盆的產婦的安置問題。

《香港01》嘗試聯絡負責與苦主協調的海山街道辦官員，截至發稿前未成功聯繫上。