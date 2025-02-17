高規格民企座談會釋放的信號

當美國和歐洲正在慕尼黑安全會議上鬧得不可開交的時候，中國國家主席習近平主持了一場備受關注的民企座談會，出席這場座談會的企業家都是當前中國炙手可熱的商界領袖，包括寧德時代董事長曾毓群、阿里巴巴創始人馬雲、飛鶴乳業董事長冷友斌、正泰集團董事長南存輝、宇樹科技創始人王興興、新希望董事長劉永好、華為創始人任正非、比亞迪董事長王傳福、韋爾股份董事長虞仁榮、小米董事長雷軍、奇安信董事長齊向東等等。

根據新華社和央視公布的有限訊息，出席今次座談會的高層官員包括國務院總理李強、副總理丁薛祥，政協主席王滬寧主持，還有統戰部部長石泰峰、副總理何立峰以及中宣部部長李書磊。而出席今次座談會的民營企業家，馬雲、任正非、王傳福、曾毓群、雷軍、劉永好等均坐在前排，王興、梁文峰等則在第二排就坐，且央視播出的視頻畫面中，任正非、王傳福、王興興、雷軍先後發言，馬雲並未發言，也沒有給他特寫鏡頭。

中共高層為何選擇這個時間點召開民企座談會？路透社上周引述三名知情人士的說法認為，今次座談有凸顯了中國企業面臨的內外部挑戰不斷加劇。彭博社則指出，習近平與馬雲的會面將是阿里巴巴的一個關鍵轉折點，也將傳遞一個強烈信號，即中國正在採取更加支持私營企業的立場。

在激烈動盪的世界變局之下，中國企業面臨的內外部挑戰有目共睹，中國對私營企業的支持立場在過去幾年也反覆出現在高層講話和文件中，2025年作為「十四五」規劃的收官之年，最高層在開年不久即召開高規格民企座談會，顯然意在凸顯挑戰和支持之外的積極動員，既有代表新質生產力的新興產業，也有需要久久為功的傳統製造業，團結一致向前看，進而續響中國經濟光明論。

事實上，今次座談會還有一個大背景，那就是一年一度的兩會即將於3月份登場。在兩會上，總理的政府工作報告將循例公布2025年的全年經濟增長目標，外界普遍預測將維持5%左右的目標。1月17日國家統計局發布2024年經濟數據，初步核算，全年國內生產總值1349084億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。分產業看，第一產業增加值91414億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值492087億元，增長5.3%；第三產業增加值765583億元，增長5.0%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%，四季度增長5.4%。

雖然5%的增長目標與民眾的實際感受之間存在巨大温差，但國家統計局局長康義的五個「很不容易」卻很能引發共鳴：在外部壓力增大、內部困難增多的條件下，中國經濟總量再上新台階，首次突破130萬億元，很不容易；受多方面因素影響，2024年二季度、三季度經濟增速放緩，一度面臨經濟下行壓力較大的局面，926政治局會議後一攬子政策及時出台，促進經濟明顯回升，很不容易；經濟爬坡過坎的過程中，高質量發展取得了新成效，很不容易；強化穩就業、促增收，保障和改善民生紮實推進，很不容易；統籌發展和安全，強化糧食、能源保障，有序有效化解重點領域風險，很不容易。

華為創始人任正非。（影片截圖）

隨着特朗普2.0登場，中國尤其是今次出席座談會的民企來說，勢必將更加不容易，跨國企業受地緣政治裹挾和影響將更加直接劇烈。在這樣的關頭，能有諸如DeepSeek、《哪吒2》給中國經濟注入興奮劑固然是好事，但長久的經濟增長顯然仰賴更廣泛意義生產、生活，以及人們對未來的預期與信心。換句話說，今次參加高層座談會的民營企業家是中國經濟的一個面向，他們在科技、新能源、晶片等領域衝鋒陷陣，為中國在日趨激烈的國際競爭中搶佔先機，而中國經濟的另一個面向則是更廣大的基本盤，這一基本盤雖然在座談會之外，卻是決定中國經濟能否行穩致遠的關鍵。