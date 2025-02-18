受賄逾1905萬　山東省政協原常委邊祥慧判囚12年

山東日照市中級人民法院周二（18日）一審公開宣判山東省政協原常委、文化文史和學習委員會原副主任邊祥慧受賄一案，被告邊祥慧受賄罪成，被判處有期徒刑12年，並處罰金190萬元人民幣；受賄所得財物及孳息依法沒收，上繳國庫。



經審理查明，2004年初至2023年10月，被告邊祥慧利用擔任威海市委常委、組織部長，威海市委副書記，青島市委常委、組織部長，濟南市委副書記，濟南新舊動能轉換起步區黨工委副書記、管委會主任，省政協黨組成員，省政協常委、文化文史和學習委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、業務承攬、職務晉升等方面提供幫助。2003年9月至2023年12月，直接或通過他人非法收受上述單位和個人所送財物，共計折合人民幣1905萬餘元。

法院認為，被告邊祥慧身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑒於邊祥慧到案後，如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，涉案違法所得及孳息已被全部追繳，具有法定、酌定從輕情節，依法可以對其從輕處罰。其認罪認罰，依法可從寬處理。法庭遂作出上述判決。