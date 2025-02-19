人形機械人登春晚後爆紅　宇樹科技稱未來售價或降至3、4千元

央視蛇年春晚上，導演張藝謀攜手杭州宇樹科技、新疆藝術學院帶來節目《秧 BOT》，當中Unitree人形機械人因拿着手絹扭秧歌，看起來十分喜感而爆紅，一度出現「斷貨下架」、「日租金高達1.5萬元（人民幣，下同）」、「二手被炒至12萬元」等情況。

對此，宇樹科技銷售負責人希望，「行業過熱了，大家可以先冷靜一下」，並稱四足機械人的售價未來可能將至3-4千元，「可以真正進入消費級時代。」



Unitree人形機械人爆紅。（央視新聞）

王興興說，或在今年年底之前，整個AI的人形機械人會達到一個新的量級。（央視新聞）

據《九派新聞》報道，宇樹科技一名銷售負責人周二（2月18日）表示，春晚過後，宇樹人形機械人銷量需求飆升，「購買諮詢電話沒停過，有包括舞蹈表演、餐飲接待、工廠應用甚至各種『天花亂墜』的需求。」

該銷售負責人表示，宇樹人形機械人目前還不適合採購用於跳舞表演，因為動作非常有限，只能走一走、揮揮手。如果要實現一場舞蹈，需要公司大量人員去開發適配，成本非常高。「尤其是對個人買家來說，目前買回去也只是一個展示道具。」

對於未來機械人的定價是否還會下降一事，宇樹科技另一位負責人說，「未來，四足機械人降到三四千人民幣的問題不大，可以真正進入消費級時代。目前四足機械人1萬人民幣的價格，對普通老百姓來說還是有點貴的。」

另據央視報道，人形機械人產品在蛇年春晚火爆「出圈」，作為研發機械人的企業負責人，宇樹科技有限公司CEO王興興周一（2月17日）參加民營企業座談會後表示，AI驅動機械人每天進化非常快，速度基本超過預期，「要把機械人的AI模型做好，做好了以後用更好的AI算力去把它訓練出來就好了，所以大大加速了技術進步。」

四足機械狗亮相杭州亞運會。（杭州第19屆亞運會微信公眾號）

宇樹科技人形機器人G1正在靈活操作。（杭州發改發布微信公眾號）

宇樹科技人形機器人G1正在靈活操作。（杭州發改發布微信公眾號）

王興興還說，或在今年年底之前，整個AI的人形機械人會達到一個新的量級。「如果順利的話，到明年或者後年一些基礎的，比如說服務業或者一些工業其實基本可以推起來了，但家用可能會稍微慢一點，因為家用可能對安全性的要求更高，還是會需要技術相對更成熟一點點。」

宇樹科技是一間來自杭州的具身智能創業公司，成立於2016年。目前，宇樹科技有四足機械狗和通用人形機械人兩大系列產品。在創業早期，宇樹科技以四足機械狗起家，第一款產品為XDog。隨後，Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1等一系列機械狗產品相繼研發問世，推出市場。

事實上，宇樹科技的產品早已走進大眾視野。在杭州第19屆亞運會田徑項目鐵餅比賽的賽場上，四足機械狗(即機械人Go1)承擔起了啦啦隊隊員與鐵餅運輸員的職責。它們來回運送鐵餅，完成任務後還會「趴」在場邊等候指令。這是全球範圍內，機械狗首次在體育賽事中作業，向全世界展示了中國製造的力量。

《浙江日報》報道指，今年省兩會上，政府工作報告明確提出「支持杭州打造人工智能產業發展高地」，這將支持宇樹這樣的企業加快搶抓人工智能風口。王興興預測，「AI驅動下，技術進步會是日新月異的，水面下，每個月都有很多AI技術的進步。」在2025年年底前，會有公司實現機械人在工業場景的商業閉環。