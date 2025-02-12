哈工大研發「空地兩用機械人」　僅重300克　有望用於火星探測

哈爾濱工業大學航天學院最新研發的無人機日前亮相，它又叫「空地兩用機械人」，不僅可以在地面輕鬆滾動，還能隨時起飛跨越障礙，未來還有望應用在火星探測中。



哈爾濱工業大學航天學院最新研發的無人機日前亮相。（上觀新聞）

該空地兩用機械人，原型機重量只有300克，相當於一個蘋果，具有雙輪或球形等多種形態，可以適應不同環境和地形，還可以加載機械手，執行任務。

瞄準火星探測等特殊的任務場景，空地兩用無人飛行器在設計上既要輕盈小巧、自由起降，還要做到盡可能的低功耗。研發團隊為此解決了一系列技術難題。

哈爾濱工業團隊介紹，在地面時，空地兩用機械人可以通過由伺服電機控制的重心擺動，像不倒翁一樣在地上進行中心轉移，實現向前的滾動。

空地兩用機械人，原型機重量只有300克。（上觀新聞）

而在空中時，主要是依靠一對方向相反的共軸旋翼，共軸旋翼又由舵機實現了前方方向的調整，來進行力矩跟力的控制，最終可以實現穩定飛行。

據了解，該團隊已經研發了多款不同構型的空地兩用機械人，通過貼地滾動的方式移動，節約動力、降低能耗，續航時間可達同尺寸無人機6倍以上。同時，通過模塊化、輕量化的結構設計方案，空地兩用機械人還能夠針對監測、探傷、維修等任務要求進行功能擴展。

哈爾濱工業團隊稱，因火星上有稀薄的空氣，已有火星飛行器在星表探測中嘗試應用，目前，空地跨域原型機械人已經完成了原型設計，有望在功能和續航等指標上超越已知同類火星飛行器。

空地跨域原型機械人已經完成了原型設計，有望在功能和續航等指標上超越已知同類火星飛行器。（上觀新聞）

哈爾濱工業大學教授張立憲介紹，「未來，我們希望能夠在火星上實現，中國的具有空中和地面兩種模態運動能力的火星空地跨越無人機，來實現更高續航、更多時間去觀測。」

張立憲續指，「也希望這樣的機器能在很多井下煤礦、地下管廊、地鐵等環境里適用，用於地下空間的施工、地下未知空間的探測等。現在，我們已經把功能都實現了。」