廣東省長王偉中調研科創企業　與人形機械人握手交流

人形機械人被視作機械人行業未來發展的重點方向。日前，廣東省省長王偉中圍繞建設現代化產業體系在廣州調研時，深入科技創新企業、新型研發機構一線，還和人形機械人握手交流。



廣東省省長王偉中，與人形機械人握手。（廣東衛視）

廣東省省長王偉中，與人形機械人交流。（廣東衛視）

綜合內媒報道，廣州里工實業有限公司，伴隨「省長您好！我是里工自主研發的通用人形機械人，可以跟您握手嗎？」王偉中與人形機械人握手交流，並接下機械人自主組裝送上的「廣東掂」字樣展示板。

王偉中還考察了企業具身智能產品車間，鼓勵企業聚焦行業前沿，加強新技術、新材料創新應用，提升產品工業設計水平，推進商業化市場應用，努力取得更多突破性成果。

王偉中指出，廣州要奮力在現代化產業體系建設上當好排頭兵、領頭羊、火車頭，為廣東打造具有全球影響力的產業科技創新中心提供強有力支撐。要發揮廣州產業體系完備、應用場景多元等優勢，深入實施「人工智能+」、「機械人+」行動，深化拓展應用，促進人工智能和機械人加快賦能千行百業，助力產業體系優化升級。

王偉中在深圳市深入重大科創平台、科技創新企業，專題調研現代化產業體系建設工作，也曾與機械人互動。（廣東衛視）

王偉中在深圳市深入重大科創平台、科技創新企業，專題調研現代化產業體系建設工作，也曾與機械人互動。（廣東衛視）

2月10日至11日，王偉中在深圳市福田區、南山區、光明區，深入重大科創平台、科技創新企業，專題調研現代化產業體系建設工作，也曾與機械人互動。

在騰訊Robotics X實驗室，王偉中現場觀看產品演示，還集中考察了樂聚機械人、逐際動力、帕西尼感知科技、眾擎機械人等機械人企業產品，並聽取深圳人形機械人產業布局等情況匯報。

王偉中指出，深圳要奮力在現代化產業體系建設上走在前列、勇當尖兵，特別是要在機械人、人工智能、自動駕駛、低空經濟、生物製造、量子科技等領域搶佔制高點、致勝新賽道，為全國、全省發展大局作出更大貢獻。