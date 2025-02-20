穩外資再出招　商務部、發改委擴大開放電信醫療教育市場試點

北京官方2月19日發布《2025年穩外資行動方案》，提出將進一步擴大電信、醫療、教育等領域的開放試點，並落實全面取消製造業領域外資准入限制，以穩定外資流入並提升投資環境競爭力。



據中國政府網消息，該方案由商務部與國家發展和改革委員會聯合印發，明確今年穩外資工作的四大方向，共20項重點任務。當中，除了推動特定領域的市場開放，還強調優化外資併購規則，以吸引更多外國企業透過併購方式進入中國市場。

同時，央視新聞引述商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威分析，稱這將有利於促進外商對中國的併購投資，也有利於中國優化調整利用外資的方式，吸引更多外資企業透過併購的方式深耕中國市場，與中國企業開展更高層次的國際合作。

此外，方案亦提出降低跨境換股門檻、完善併購管理範圍等政策，以提高市場流動性，進一步吸引長期資本流入。

在資金流動與融資環境方面，報道介紹該方案強調拓寬外資企業融資渠道，包括鼓勵金融機構加強對外資企業的融資支持，並針對企業貸款需求與投資情況開展調研，促進銀企對接。

方案亦明確要求外資企業在政府採購中享有平等待遇，並強化知識產權保護，提出「確保不同所有制企業在中國境內生產的產品平等參與政府採購活動，打擊進出口環節侵犯外資企業知識產權的行為」，以回應外商對市場公平性的關切。

《聯合早報》報道則指出，在全球經濟不確定性加劇、地緣政治風險與中美貿易摩擦可能升溫的背景下，外資企業對中國市場仍持審慎態度。去年12月召開的中共中央經濟工作會議明確指出，「擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資」是2025年中國經濟發展的重要任務之一。

儘管中國政府持續推出穩外資政策，但外界關注這些措施能否有效提升外資信心，促使跨國企業在中國市場加大投資。