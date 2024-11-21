商務部：加大對外貿企業的融資支持力度　促進跨境電商發展

商務部網站周四（21日）消息指，近日，商務部印發《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，當中提到要加大對外貿企業的融資支持力度、促進跨境電商發展等。



《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》發文日期為11月19日，內容包括九大點。一是擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。支持企業開拓多元化市場，鼓勵相關保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度，拓展出口信用保險產業鏈承保。

二是加大對外貿企業的融資支持力度。中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同類型外貿企業融資需求。鼓勵銀行機構在認真做好貿易背景真實性審核、有效管控風險的前提下，在授信、放款、還款等方面持續優化對外貿企業的金融服務。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支持力度。

三是優化跨境貿易結算。引導銀行機構優化海外布局，提升對企業開拓國際市場的服務保障能力。加強宏觀政策協調配合，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。鼓勵金融機構為外貿企業提供更多匯率風險管理產品，幫助企業提升匯率風險管理水平。

四是促進跨境電商發展。持續推進海外智慧物流平台建設。支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。

五是擴大特色農產品等商品出口。擴大優勢特色農產品出口，加大促進支持力度，培育高質量發展主體。指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境。

當局要求擴大特色農產品等商品出口。圖為7月17日，遊客經過內蒙古滿洲里市一個水果攤。（新華社）

六是支持關鍵設備、能源資源等產品進口。參照新版《產業結構調整指導目錄》，修訂發布《鼓勵進口技術和產品目錄》。完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口。

七是推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展。加強第三方碳服務機構與外貿企業對接。積極發展邊境貿易，推進邊民互市貿易進口商品落地加工。研究出台新一批綜合保稅區維修產品目錄、第二批自貿試驗區「兩頭在外」保稅維修產品目錄，新支持一批綜合保稅區和自貿試驗區外「兩頭在外」保稅維修試點項目、綜合保稅區內「兩頭在外」保稅再制造試點項目落地。

八是吸引和便利商務人員跨境往來。完善貿促機構展覽公共服務平台和服務企業數字化平台，加強展會信息服務和對外宣傳推廣。穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大來華單方面免簽政策適用國家範圍，擴大過境免簽政策實施區域、延長可停留時間，依規為臨時緊急來華重要商務團組審發口岸簽證，支持重點貿易夥伴商務人員來華。

當局要求吸引和便利商務人員跨境往來。圖為7月18日北京大興國際機場海關工作人員引導旅客進行有序安檢。（新華社）

九是提升外貿海運保障能力，加強外貿企業用工服務。支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。加大對外貿企業減負穩崗的支持力度，按規定落實失業保險穩崗返還、創業擔保貸款及貼息等政策，大力推廣「直補快辦」經辦模式，降低企業經營成本。將重點外貿企業納入企業用工服務保障範圍，加強人社專員指導服務。

文件指出，各地方、各有關部門和單位要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞努力實現全年經濟社會發展目標，切實做好促進外貿穩定增長工作，著眼長遠積極培育新的外貿增長點。各地方要加大力度推進政策落實，外貿大省要勇挑大梁，更好發揮帶動和支柱作用。商務部要會同有關部門和單位密切跟蹤外貿運行情況，分析形勢變化，加強督促檢查，抓好外貿領域存量政策和增量政策落地落實，幫助外貿企業穩訂單拓市場，為經濟持續回升向好提供有力支撐。