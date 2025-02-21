網傳「80後」死亡率破5.2%　專家證不實：或是AI計算錯誤

有關內地「80後」死亡率突破5.2%的消息，在網上引發關注，甚至傳言提到，「80後」的死亡率已遠超「70後」。有專家認為，這個數據與事實嚴重不符，並認為是AI計算錯誤。



近日，一組關於80後死亡率的數據表明，「截至2024年末，80後死亡率突破5.2%，相當於每20個80後中就有1人已經去世。」而這一數據亦令到不少人惋惜，「80後5.2%的死亡率，開啓了黃金一代的黯然離場」、「當80後開始集體謝幕——5.2%死亡率背後，一代人的生存困境與時代之殤」。

對此，長期從事人口發展研究的中國人民大學人口與健康學院教授李婷表示，這一數據與事實嚴重不符。

李婷在對網絡上相關文章進行梳理後發現，大多數文章都號稱該數據來自第七次全國人口普查的數據。然而第七次全國人口普查的時間是2020年，顯然無法預測2024年的死亡率。

李婷表示，人口普查數據只會公布過去一年對應時期的死亡率，如2020年的第七次全國人口普查，反映的是2019年11月1日到2020年10月31日的死亡率，並不針對特定群體，顯然也不會有「80後的死亡狀況」這樣的統計。

「80後」死亡率近日在內地網絡引發關注。（央視）

李婷還提到，專業統計數據中關於死亡率用千分率表示，而不是百分率，「5.2%死亡率」是錯誤表達。

此外，李婷還認為，這一數據還混淆了「累計死亡比例」與「年死亡率」的定義。「死亡率數值比較小，一般是千分之幾，不可能高到5%的水平，『每20個80後中1人已離世』描述的是累積的死亡比例。」

至於這一聳人聽聞的死亡率數據從何而來？李婷發現，很有可能是AI大模型在問題回答過程中出現錯誤。

李婷在AI大模型中輸入了「50、60、70、80，這幾代人的死亡率分別是多少」的問題，大模型顯示，根據網絡信息得出了「80後現存2.12億，存活率94.8%，死亡率5.2%」的表述。

李婷解釋，因為累計死亡概率等概念相對專業，可能大部分人都不理解，是一個相對冷門的知識點，AI可能由於訓練的語料（AI語料指用於訓練和優化人工智能模型的數據集合）不足，導致推算出現錯誤。