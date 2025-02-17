女遊客泰國浮潛腦死亡　目擊者：聽到｢咚｣聲，或被水上電單車撞到

2月6日，來自江西的鐘女士在泰國布吉島浮潛時溺水。家屬稱，鐘女士送院搶救後次日已被宣布腦死亡，「在ICU靠着醫療器械維持生命體徵，但我還是沒有辦法放棄……」。



《橙柿互動》報道，目擊者楊先生與鐘女士參加了同一個一日遊的旅遊團，並先後坐船到蛋島，「大家在各個平台報名了一日遊的旅遊團，最後拼起來的，總共是二三十個人。其中一半以上是中國人，也有少數外國人」。

楊先生介紹，蛋島的海上項目比較多，雖然水上電單車和浮潛的區域是各自分開，且有浮標作為區分，但部分水上電單車很容易便能進入浮潛區域。

鐘女士在泰國布吉島浮潛時溺水，被救起後，當地人為她做CPR急救。（都市快報）

楊先生稱，大家抵達蛋島後便開始自由活動，未料10分鐘後，同船的兩名法國人在浮潛時，與另一名駕駛水上電單車的泰國人發現鐘女士。他們救起鐘女士後，當地人立即為她做CPR（心肺復甦），不久後便用船將她送去布吉島的醫院。

由於大家語言不通，當地人只會說泰語，楊先生只能用英語和法國人交流。當時，法國人還用手勢比劃，表示曾經聽到「咚」的一聲，懷疑是水上電單車撞到鐘女士，但該名泰國人則稱「咚」是他跳水救人的聲音。

楊先生稱，該名泰國人留下照片、身份證、電話號碼等信息，希望可以聯繫家屬，兩名法國人離開前也留下電子郵件地址，「我這幾天也在嘗試聯繫，不過暫時沒有回音」。

當地人將鐘女士送去布吉島的醫院。（都市快報）

當地人將鐘女士送去布吉島的醫院。（都市快報）

家屬已與楊先生取得聯繫，收到對方提供的信息，並聯絡了一位泰語翻譯，下一步會主動聯繫事發時駕駛水上電單車的泰國人。

家屬稱，之前有見到鐘女士身上的傷痕，後肩、手臂、小腿上都有，當時以為是施救過程中出現，但護士表示，後肩是近幾天才出現的壓傷，其它的傷勢有待醫生判定，「距離事發已經過去10天，並且這幾個部位在施救時都有過接觸和碰撞，感覺再去分析比較困難，不知道還能不能驗清楚。而且出現這樣的情況，事情也變得更複雜了一些」。

鐘女士仍在泰國當地醫院的ICU留醫。（都市快報）

家屬介紹，2月13日，鐘女士轉到另一間公立醫院，照CT後再被醫生診斷為腦死亡，現時依靠醫療儀器保持心跳脈搏。他們近幾日也和幾個責任方就後續事宜協商，對方提出醫療費50萬泰銖、死亡賠償100萬泰銖的賠償方案，「他們認為自己盡到了風險告知的義務，責任要我們自己承擔」。

家屬提到，此前船務公司的工作人員沒有提到水上電單車疑似撞人一事，直到和楊先生對接上方才知道。家屬又希望盡快聯繫到兩位熱心的法國人，「如果聯繫上了，也能夠多還原一些妹妹當時在海裏的情況」。