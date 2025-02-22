山東泰山球迷舉全斗煥照片闖下大禍：中韓足球互槓如何解？

誰能想到，一場極為普通的體育賽事，卻因韓國前總統全斗煥的照片，成為一起與政治掛鈎的新聞事件。



亞洲足球聯合會（簡稱亞足聯）2月19日在官網發佈公告，稱根據亞足聯冠軍精英聯賽2024/2025競賽規程第五條第二款規定，亞足聯確認，中國山東泰山足球俱樂部確認不打算在當天對陣韓國蔚山HD足球俱樂部的比賽報到後，「山東泰山足球俱樂部被視為退出亞足聯冠軍精英聯賽」。

韓國前總統全斗煥（右）因貪腐案受審，左為盧泰愚；全斗煥一直堅稱自己在光州事件中沒有做錯。（視覺中國）

亞洲足球聯合會2月19日在官網發佈公告，稱山東泰山確認不打算在當天對陣韓國蔚山HD的比賽報到後，「山東泰山足球俱樂部被視為退出亞足聯冠軍精英聯賽」。（亞洲足球聯合會官網截圖）

這份公告一出，馬上在數以億計的中國球迷群體中炸開鍋。不少人表示不解，因為山東泰山在本輪比賽中出線形勢一片大好，「到底怎麼了？」「之前贏了那麼多場，還以為會走到最後，真是的！」「這背後到底發生了什麼？」

據韓聯社報道，山東泰山是在比賽開始兩小時前，突然作出退賽決定。

面對球迷的質問和疑惑，山東泰山在官方微博發公告解釋退賽原因：「因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第八輪比賽。」

山東泰山2月19日發佈公告稱，因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍。（山東泰山官方微博截圖）

然而，球迷對這一說法並不買賬。因為賽前準備過程中，一切都看似正常。體育新聞網站ESPN引述消息人士說，山東泰山隊不僅在蔚山進行了訓練，還有人員出席賽前新聞發佈會。微信公號「宇視天下」分析，按照慣例，這意味著球隊對於比賽的準備是有條不紊的，並未顯露出球員身體存在嚴重問題的跡象。

網民因此紛紛猜測，球隊真正的退賽原因與2月11日的比賽有關。

山東泰山球迷舉全斗煥照片

山東泰山當天在濟南奧林匹克體育中心主場迎戰韓國光州足球俱樂部（光州FC），進行聯賽階段第七輪比賽。最終，山東泰山以三比一擊敗光州，為球隊出線進一步鋪平道路。

不過，比賽中卻出現了讓人意想不到的一幕。

據韓聯社2月14日報道，比賽期間，有山東泰山球迷在觀眾席上，向光州球迷區揮舞印有韓國已故前總統 全斗煥照片的畫像。報道還稱，光州FC現場不知道此事，是後來通過中國媒體和網絡社區才得知。

光州FC過後指出，此舉不能單純視為球迷的助威方式，而是對光州市乃至整個韓國的嘲弄和貶低。報道引述光州相關人士說，考慮到 全斗煥在韓國現代史上的意義，山東泰山球迷此舉是故意為之，這給光州市民和韓國國民帶來巨大傷害，是公然的挑釁行為。

光州FC還稱將正式向亞足聯提出抗議，要求對事件進行徹底調查和嚴懲。

兩名韓國前總統全斗煥（右）與盧泰愚（中）在法庭上手牽着手，一同接受審訊。（Getty Images）

稍微瞭解韓國歷史的人都知道， 全斗煥在韓國是一個備受爭議的人物。1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，光州民眾走上街頭發起大規模抗議運動。當時掌握軍權的 全斗煥下令進行武力鎮壓，造成大量平民傷亡。 全斗煥因而被稱為「光州屠夫」。

紐約時報中文網2021年11月曾引述首爾總統領導能力研究所所長崔真說：「在韓國人眼中，他（ 全斗煥）的名字就是專制軍事獨裁者的代名詞。」

實際上，除了光州FC，許多韓國網民也在社媒上炮轟山東泰山球迷的舉動，批評「這是在傷口上撒鹽」「毫無憐憫心」「為了贏得比賽，毫無底線」。根據ESPN，山東泰山球迷也在場上展示朝鮮最高領導人金正恩的照片。

擔任韓國總統時的全斗煥。（U.S. military）

山東泰山：警方已第一時間處理涉事人員

面對光州球隊和韓國網民的抗議及指責，山東泰山在事發三天後作出回應。

山東泰山的聲明寫道：「對於當晚比賽中個別球迷在看台的違規行為，我俱樂部深感震驚，當即將相關情況報告公安部門，並協助展開調查。經瞭解，公安部門已第一時間對涉事人員進行依法處理。」

山東泰山稱，一貫秉持「文明觀賽、尊重對手」原則，對任何形式的看台違規行為零容忍，個別球迷的行為不能代表俱樂部和泰山球迷整體。對該行為表示強烈譴責，決定永久禁止涉事人員現場觀看山東泰山主場比賽。

山東泰山2月14日發聲明稱，對於2月11日晚比賽中個別球迷在看台的違規行為，該俱樂部深感震驚，當即將相關情況報告公安部門，並協助展開調查。（山東泰山官方微博截圖）

山東泰山說，如後期產生亞足聯罰款，俱樂部保留通過法律途徑追究涉事人員經濟賠償責任的權利。

山東泰山也表示，對光州FC在比賽中、比賽後展現的競技水平和職業素質，「我們表示極大尊重。對於因個別球迷不當行為而給光州FC造成的傷害，我們深表歉意」。有中國網民在小紅書發文稱，涉事球迷被當局拘留七天。

韓國球迷以牙還牙

儘管山東球隊道了歉，涉事球迷也受到懲罰，但一些韓國球迷並未就此罷休，甚至有人打算以牙還牙。

網傳大量光州球迷打算在山東泰山與蔚山HD在韓國比賽當天，舉有關中國政治敏感事件的照片抗議；中國駐韓大使館官方聞訊後，緊急下令山東泰山退賽。

上述內容並未得到官方證實，但中國互聯網上流傳不少韓國球迷準備報復的消息。有微博網民因此調侃：「自己渾身結痂，卻主動跑去揭開別人的結痂」「這下韓國人知道怎麼整你了。以後中國球隊還用踢亞冠嗎？賽前告訴你我要舉照片，你敢不退賽？」還有網民開玩笑說：「山東真是考編大省啊，看個球也不忘舉個公務員，結果搞出大事！」

事到如今，山東泰山退賽已經不是小事，事件影響不僅限於足球俱樂部，還上升到中韓關係。

中國知名足球記者，《體壇周報》副總編輯馬德興在微博發文稱，按照亞足聯公告，山東泰山隊被認定是「中途退賽」的性質恐怕不會改變，這將引發一系列嚴重後果。除了山東泰山隊本身將受到亞足聯罰款及停賽，中超徵戰亞冠精英聯賽的席位也將因此受影響，「進而整個中國足球也將受到不小的影響」。

馬德興解釋， 由於中國未能如期主辦2023亞洲杯賽，給中國足球帶來不小的負面影響和衝擊，這種負面影響至今依然存在。

他說，如今中國足協新領導班子一直在做大量工作，此次能夠讓U20亞洲杯賽在深圳主辦，已經多少緩和了中國足協與亞足聯關係。「但是，這一次，看上去僅僅只是山東泰山隊無法參賽，但實際卻是又給亞足聯『製造更多麻煩』，令修復的希望和前景又蒙上一層陰影。」

外交方面，有觀點認為，此事對中韓關係的影響程度，取決於韓國當地的反華情緒。

據韓聯社2月20日報道，近期韓國極端右翼組織和部分執政黨國民力量籍議員，持續散布中國政府干涉韓國選舉的謠言，總統尹錫悅的支持者還試圖強闖中國駐韓大使館。報道稱，中國駐韓大使戴兵與韓國國會外交統一委員會委員長金碩基會晤時，也對韓國國內不斷升溫的反華情緒表示擔憂。

2025年2月13日，韓國總統尹錫悅在首爾憲法法院出席彈劾案審判聽證會。（Reuters）

有中國網民就此指出：「原本一些韓國人已經因選舉事件不滿中國了，現在還發生了足球事件，不是激起更多人反華嗎？」

沒有人能預測事件將如何演變。可以確定的是，在互聯網分眾時代，體育比賽的關注點，不只集中在場上的賽事。場下觀眾的一舉一動，也可能左右比賽，乃至造成更加深遠的影響。