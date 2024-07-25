中韓外交高級別戰略對話　北京：就台灣南海等問題表明嚴正立場

中國外交部副部長馬朝旭7月24日在韓國首爾會見韓外長趙兌烈，並同韓國外交部第一次官金烘均舉行第10次中韓外交部門高級別戰略對話，據中國外交部25日指，中方就台灣、南海等涉及中方核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場。



中國外交部稱，雙方回顧並積極評價建交以來中韓關係發展成果，認為推動中韓關係健康穩定發展符合雙方共同利益，也有利於促進地區和平穩定與發展繁榮，雙方同意積極落實兩國領導人達成的重要共識，加強交往溝通，深化互利合作，妥善處理分歧，增進國民友好感情，推動中韓戰略合作夥伴向前發展。

中國外交部副部長馬朝旭（左）2024年7月24日在韓國首爾會見韓外長趙兌烈（右）（中國外交部）

中方又指，就台灣、南海等涉及中方核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場，敦促韓方恪守一個中國原則，維護中韓關係政治基礎，在南海問題上秉持客觀公正立場，韓方重申堅持一個中國原則，希望南海保持和平穩定。

中方指，中韓同為經濟全球化的受益者，應共同反對貿易保護主義和「脫鈎斷鏈」，抵制經濟問題泛政治化、泛安全化，保障兩國產供鏈穩定暢通，維護國際自由貿易體系。韓方表示重視兩國產供鏈合作，願同中方加強對話協調。

中國外交部副部長馬朝旭（左）2024年7月24日到訪韓國首爾，與韓國外交部第一次官金烘均（右）舉行第10次中韓外交部門高級別戰略對話（中國外交部）

雙方也就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題闡述各自立場看法，中方強調當前半島形勢複雜嚴峻，維護地區和平穩定符合各方共同利益，當務之急是給形勢降溫，希望包括韓方在內有關各方為推動半島問題政治解決進程發揮積極建設作用。