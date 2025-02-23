中央一號文件：確保不發生規模性返貧致富　首提農業新質生產力

2025年中央一號文件發布，提出以改善開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，確保不發生規模性返貧致富；深入推進糧油作物大面積單產提升行動；推進農村高額彩禮問題治理，加大對婚托婚騙等違法行為的打撃力度。文件又首提「農業新質生產力」，包括生物育種技術、無人機技術等，能有效改變農業生產發展的狀況。



全文如下：

《中共中央 國務院關於進一步深化農村改革 紮實推進鄉村全面振興的意見》

實現中國式現代化，必須加快推進鄉村全面振興。當前，農業再獲豐收，農村和諧穩定，同時國際環境複雜嚴峻，我國發展面臨的不確定難預料因素增多。越是應對風險挑戰，越要夯實「三農」工作基礎。做好2025年及今後一個時期「三農」工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記關於「三農」工作的重要論述和重要指示精神，堅持和加強黨對「三農」工作的全面領導，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，堅持守正創新，錨定推進鄉村全面振興、建設農業強國目標，以改革開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，深入學習運用「千萬工程」經驗，確保國家糧食安全，確保不發生規模性返貧致貧，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入，為推進中國式現代化提供基礎支撐。

一、持續增強糧食等重要農產品供給保障能力

（一）深入推進糧油作物大面積單產提升行動。穩定糧食播種面積，主攻單產和品質提升，確保糧食穩產豐產。進一步擴大糧食單產提升工程實施規模，加大高產高效模式集成推廣力度，推進水肥一體化，促進大面積增產。加力落實新一輪千億斤糧食產能提升任務。多措並舉鞏固大豆擴種成果，挖掘油菜、花生擴種潛力，支持發展油茶等木本油料。推動棉花、糖料、天然橡膠等穩產提質。

（二）扶持畜牧業穩定發展。做好生豬產能監測和調控，促進平穩發展。推進肉牛、奶牛產業紓困，穩定基礎產能。落實滅菌乳國家標準，支持以家庭農場和農民合作社為主體的奶業養殖加工一體化發展。嚴格生豬屠宰檢疫執法監管，強化重大動物疫病和重點人畜共患病防控。提升飼草生產能力，加快草原畜牧業轉型升級。

（三）強化耕地保護和質量提升。嚴格耕地總量管控和「以補定占」，將各類耕地占用納入占補平衡統一管理，確保省域內年度耕地總量動態平衡。完善補充耕地質量評價和驗收標準。持續整治「大棚房」、侵占耕地「挖湖造景」、亂占耕地建房等問題，堅決遏制破壞耕地違法行為。制定基本農作物目錄，建立耕地種植用途監測體系。分類有序做好耕地「非糧化」整改，結合產業發展實際、作物生長周期等設置必要的過渡期。高質量推進高標準農田建設，優化建設內容，完善農民全過程參與項目實施機制，強化工程質量全流程監管。穩步推進鹽堿地綜合利用試點，加強東北黑土區侵蝕溝、南方酸化退化耕地治理。分類推進撂荒地覆墾利用。在確保省域內耕地保護任務不降低前提下，穩妥有序退出河道內影響行洪安全等的不穩定耕地。加強傳統梯田保護。

（四）推進農業科技力量協同攻關。以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力。瞄準加快突破關鍵核心技術，強化農業科研資源力量統籌，培育農業科技領軍企業。深入實施種業振興行動，發揮「南繁矽谷」等重大農業科研平台作用，加快攻克一批突破性品種。繼續推進生物育種產業化。推動農機裝備高質量發展，加快國產先進適用農機裝備等研發應用，推進老舊農機報廢更新。支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景。

（五）加強農業防災減災能力建設。強化氣象為農服務，加強災害風險監測預警預報，用好區域農業社會化服務中心等力量，最大程度減輕災害損失。建設現代化防洪減災體系，全面開展病險水庫除險加固，加強中小河流治理和大中型灌區建設改造，推進蓄滯洪區關鍵設施建設和管理機制改革。加強平原澇區治理，推進農田水利設施建設和溝渠整治，加快修覆災毀農田及灌排設施。加強農田防護林建設。做好農作物病蟲害監測預警和統防統治。提升森林草原防滅火能力。

（六）健全糧食生產支持政策體系。落實稻谷、小麥最低收購價政策，完善玉米大豆生產者補貼、稻谷補貼政策，穩定耕地地力保護補貼政策。降低產糧大縣農業保險縣級保費補貼承擔比例，推動擴大稻谷、小麥、玉米、大豆完全成本保險和種植收入保險投保面積。鼓勵地方開展糧油種植專項貸款貼息試點。健全糧食主產區獎補激勵制度，加大對產糧大縣支持。啟動實施中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，做好資金籌集和分配。逐步擴大產糧大縣公共服務能力提升行動實施範圍。

（七）完善農產品貿易與生產協調機制。綜合施策推動糧食等重要農產品價格保持在合理水平，穩定市場供需，保護種糧農民積極性，維護好農民利益。嚴厲打擊農產品走私等違法行為。加強口岸生物安全體系建設。健全農產品產業損害預警體系。有序做好糧食收購，強化儲備糧監管。加強農產品市場信息發布和預期引導。

（八）構建多元化食物供給體系。踐行大農業觀、大食物觀，全方位多途徑開發食物資源。加強蔬菜應急保供基地建設，實施大中城市周邊現代設施農業更新工程。促進漁業高質量發展，支持發展深遠海養殖，建設海上牧場。發展森林食品，豐富「森林糧庫」。推動食用菌產業提質增效，促進藻類食物開發。培育發展生物農業，開拓新型食品資源。加快建立糧食和大食物統計監測體系。強化食品安全和農產品質量安全監管，深化農產品藥物殘留治理，推進獸用抗菌藥減量使用。

（九）健全糧食和食物節約長效機制。紮實推進糧食節約和反食品浪費行動，建立健全激勵約束機制。大力提倡健康飲食，加強公共食堂、餐飲機構等用油指導，推廣減油減鹽減糖和全谷物等膳食。推動糧食機收減損、適度加工和科學儲存。

二、持續鞏固拓展脫貧攻堅成果

（十）守牢不發生規模性返貧致貧底線。持續鞏固提升「三保障」和飲水安全保障成果，加強易地搬遷後續扶持，防止思想松懈、工作松勁。提升防止返貧致貧監測幫扶效能，及時將存在返貧致貧風險的農戶納入幫扶。深入開展防止返貧就業攻堅行動，增強幫扶車間就業吸納能力，穩定脫貧人口務工規模和收入。按照鞏固、升級、盤活、調整原則，分類推進幫扶產業提質增效。深入開展科技、醫療、教育幹部人才「組團式」幫扶。加強消費幫扶平台企業和產品管理。

（十一）統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度。開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接總體評估，研究制定過渡期後幫扶政策體系。統籌開展農村低收入人口及防止返貧致貧對象的識別認定。注重激發內生動力，強化對有勞動能力的農村低收入人口的開發式幫扶，加強社會救助兜底保障，支持欠發達地區振興發展，建立分層分類幫扶制度，通過東西部協作、定點幫扶等機制給予差異化支持。

（十二）健全脫貧攻堅國家投入形成資產的長效管理機制。全面清查脫貧攻堅國家投入形成資產，建立統一的資產登記管理台賬。制定幫扶項目資產管理辦法，健全資產形成、確權移交、管護運營、收益分配等全程監管制度，推動經營性資產保值增效、公益性資產持續發揮作用。完善資產分類處置制度，支持各地盤活低效閒置資產。

三、著力壯大縣域富民產業

（十三）發展鄉村特色產業。堅持按市場規律辦事，大力發展綠色、特色農產品種養，推進農產品加工業轉型升級，實施農業品牌精品培育計劃，打造特色農業產業集群，提升農業產業化水平。深入實施農村產業融合發展項目，培育鄉村新產業新業態。推進鄉村文化和旅遊深度融合，開展文化產業賦能鄉村振興試點，提升鄉村旅遊特色化、精品化、規範化水平。加快構建農產品和農資現代流通網絡，支持各類主體協同共建供應鏈。推動農村電商高質量發展。

（十四）完善聯農帶農機制。健全新型農業經營主體扶持政策同帶動農戶增收掛鉤機制，將聯農帶農作為政策傾斜的重要依據。引導企業、農民合作社、家庭農場與農戶等緊密聯合與合作，通過保底分紅、入股參股、服務帶動等方式，讓農民更多分享產業增值收益。規範和引導農業農村領域社會投資，健全風險防範機制。

（十五）拓寬農民增收渠道。引導農民發展適合家庭經營的產業項目，因地制宜發展庭院經濟、林下經濟、民宿經濟。加大穩崗就業政策支持力度，強化就業服務和勞務協作，培育推介特色勞務品牌。推進家政興農行動。加強大齡農民工就業扶持。推動農民工工資支付保障制度全面覆蓋和有效運轉，依法糾治各類欠薪問題。發展各具特色的縣域經濟，支持發展就業容量大的富民產業，促進農民就近就業增收。實施數字鄉村強農惠農富農專項行動。擴大以工代賑項目實施規模，在重點工程項目和農業農村基礎設施建設領域推廣以工代賑。

四、著力推進鄉村建設

（十六）統籌縣域城鄉規劃布局。順應人口變化趨勢，推動鄉村全面振興與新型城鎮化有機結合，發揮縣鄉國土空間規劃的空間統籌和要素保障作用，促進城鄉產業發展、基礎設施、公共服務一體化。提高村莊規劃編制質量和實效，不得要求村莊規劃編制全覆蓋，對不需要編制的可在縣鄉國土空間規劃中管控引導或出台通則式管理規定。合理確定村莊建設重點和優先序，統籌建設和管護，探索具有地域特色的鄉村建設模式。在耕地總量不減少、永久基本農田布局基本穩定的前提下，開展以縣域為統籌單元、以鄉鎮為基本實施單元的全域土地綜合整治。

（十七）推動基礎設施向農村延伸。分類推進城鄉供水一體化、集中供水規模化、小型供水規範化建設，有條件的地方可推行農村供水縣域統管和專業化管護。實施好新一輪農村公路提升行動，開展農村公路及橋梁隧道風險隱患排查和整治，持續推動「四好農村路」高質量發展。鞏固具備條件的鄉鎮和建制村通客車成果，改善農村水路交通出行條件，推進農村客貨郵融合發展。深化快遞進村，加強村級寄遞物流綜合服務站建設。深化縣域商業體系建設，支持連鎖經營布局縣域市場，推動冷鏈配送和即時零售向鄉鎮延伸。推動農村消費品以舊換新，完善廢舊家電等回收網絡。鞏固提升農村電力保障水平，加強農村分布式可再生能源開發利用，鼓勵有條件的地方建設公共充換電設施。提升農村地區電信普遍服務水平。繼續實施農村危房改造和農房抗震改造，做好受災地區因災倒損住房恢覆重建。

（十八）提高農村基本公共服務水平。優化區域教育資源配置，提升寄宿制學校辦學條件和消防、安全等管理水平，辦好必要的鄉村小規模學校。全面加強農村義務教育學生營養改善計劃管理，確保食品安全和資金規範使用。以人員下沈為重點推進緊密型縣域醫共體建設，提升中心鄉鎮衛生院服務能力，推動遠程醫療服務體系建設。加強農村傳染病防控和應急處置能力建設，深入開展全民健身和愛國衛生運動。健全基本醫保參保長效機制，對連續參保和當年零報銷的農村居民，提高次年大病保險最高支付限額。逐步提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金。健全縣鄉村三級養老服務網絡，開展縣域養老服務體系創新試點，鼓勵開展村級互助性養老服務。發展農村嬰幼兒照護服務。擴大未成年人救助保護機構覆蓋面，提升留守兒童和困境兒童關愛服務質量。加強殘疾人保障和康覆救助。

（十九）加強農村生態環境治理。深入打好農業農村污染治理攻堅戰，持續推進農村人居環境整治提升，建設美麗鄉村。健全農村改廁實施機制，完善社會化管護和服務體系。因地制宜選擇農村生活污水治理模式，推動廁所糞污和生活污水協同治理，基本消除農村較大面積黑臭水體。推動農村生活垃圾源頭減量、就地就近處理和資源化利用。強化農業面源污染突出區域系統治理，加強畜禽糞污資源化利用和水產養殖尾水處理。推進受污染耕地安全利用，加強農用地土壤重金屬污染溯源和整治。支持稭稈綜合利用，精準劃定禁燒範圍，依法依規落實禁燒管控要求。大力推進「三北」工程，強化資源協同和聯防聯治，提升防沙治沙綜合治理效果。加強草原生態保護修覆。推進生態清潔小流域建設。堅定推進長江十年禁漁，強化長江珍稀瀕危物種拯救和重要棲息地生態修覆。

五、著力健全鄉村治理體系

（二十）加強農村基層黨組織建設。深入推進抓黨建促鄉村振興，堅持以黨建引領基層治理，提高基層黨組織領導能力。保持縣級黨政領導班子成員任期穩定，持續加強鄉鎮領導班子和幹部隊伍建設，著力解決部分年輕幹部在農村基層「水土不服」問題。做好全國村「兩委」換屆，集中整頓軟弱渙散村黨組織，推動駐村第一書記和工作隊擔當作為。加強農村黨員、幹部教育培訓。完善基層監督體系，嚴格村幹部特別是「一肩挑」人員管理監督。進一步完善村務公開和民主議事制度，支持農民群眾多渠道參與村級議事協商。持續深化整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，紮實開展對村巡察，細化完善新時代農村基層幹部廉潔履行職責規範。

（二十一）持續整治形式主義為基層減負。全面建立鄉鎮（街道）履行職責事項清單，強化執行情況監督評估，健全動態調整機制。健全從縣鄉借調工作人員從嚴管控長效機制。嚴格控制對基層開展督查檢查考核，精簡優化涉農考核。鞏固「一票否決」和簽訂責任狀事項清理成果。清理整合面向基層的政務應用程序，持續深化整治「指尖上的形式主義」。推進農村基層網格化治理「多格合一」。通過「減上補下」等方式推動編制資源向鄉鎮（街道）傾斜，加強分類管理、統籌使用。

（二十二）加強文明鄉風建設。進一步加強新時代農村精神文明建設，強化思想政治引領，實施文明鄉風建設工程，推動黨的創新理論更加深入人心、社會主義核心價值觀廣泛踐行。培育時代新風新貌，深化「我為群眾辦實事」等實踐活動，推進和睦家庭與和諧鄰里建設。加強民族團結進步宣傳教育，鑄牢中華民族共同體意識。建立優質文化資源直達基層機制，豐富農村文化服務和產品供給，創新開展「戲曲進鄉村」等文化惠民活動，加強鄉土文化能人扶持，引導群眾性文體活動健康發展。推進傳統村落特色保護區建設，加強鄉村文化遺產保護傳承和活化利用，深入實施鄉村文物保護工程。

（二十三）推進農村移風易俗。推進農村高額彩禮問題綜合治理，發揮婦聯、共青團等組織作用，加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務和關心關愛。加大對婚托婚騙等違法行為的打擊力度。加強宗祠規範管理。深化殯葬改革，推進公益性生態安葬設施建設。持續整治人情攀比、大操大辦、厚葬薄養、散埋亂葬等突出問題，完善約束性規範和倡導性標準。規範農村演出市場，深入整治低俗表演活動。加強農村科普陣地建設，反對封建迷信。

（二十四）維護農村穩定安寧。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，強化農村矛盾糾紛排查化解，完善信息共享、協同解決機制，營造積極健康的社會氛圍。健全農村地區掃黑除惡常態化機制，防範遏制「村霸」、家族宗族黑惡勢力滋生蔓延。加強農村宗教事務管理。深入打擊整治農村賭博，築牢農村禁毒防線，嚴厲打擊涉農領域傳銷、詐騙等經濟犯罪。健全農村應急管理組織體系，強化農村道路交通、燃氣、消防、自建房等領域安全風險源頭管控和排查整治。

六、著力健全要素保障和優化配置體制機制

（二十五）穩定和完善農村土地承包關系。堅持「大穩定、小調整」，有序推進第二輪土地承包到期後再延長三十年試點，擴大整省試點範圍，妥善化解延包中的矛盾糾紛，確保絕大多數農戶承包地總體順延、保持穩定。健全承包地經營權流轉管理服務制度，不得通過下指標、定任務等方式推動土地流轉。鼓勵通過發布流轉價格指數、實物計租等方式，推動流轉費用穩定在合理水平。培育新型農業經營主體，提高農業社會化服務質效，增強帶動農戶能力。

（二十六）管好用好農村資源資產。紮實做好房地一體宅基地確權登記頒證。探索農戶合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式。不允許城鎮居民到農村購買農房、宅基地，不允許退休幹部到農村占地建房。有序推進農村集體經營性建設用地入市改革，健全收益分配和權益保護機制。因地制宜發展新型農村集體經濟，不對集體收入提硬性目標，嚴控集體經營風險和債務。持續深化農村集體資金、資產和資源管理專項治理。推進新增耕地規範管理和合理利用。

（二十七）創新鄉村振興投融資機制。優先保障農業農村領域一般公共預算投入，強化績效管理激勵約束。加大中央預算內投資、超長期特別國債和地方政府專項債券對農業農村領域重大項目建設的支持力度。運用再貸款、再貼現、差別化存款準備金率等貨幣政策工具，推動金融機構加大對鄉村振興領域資金投放。支持金融機構發行「三農」專項金融債券。鼓勵符合條件的企業發行鄉村振興債券。深入推進農村信用體系建設，加強涉農信用信息歸集共享。推廣畜禽活體、農業設施等抵押融資貸款。堅持農村中小銀行支農支小定位，「一省一策」加快農村信用社改革，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組。健全多層次農業保險體系，支持發展特色農產品保險。嚴厲打擊農村各類非法金融活動。加強涉農資金項目全過程監管，著力整治騙取套取、截留挪用惠農資金等問題。

（二十八）完善鄉村人才培育和發展機制。實施鄉村振興人才支持計劃，加強農民技術技能培訓，壯大農村各類專業人才和實用人才隊伍。推進鄉村工匠培育工程。以產業需求為導向，優化調整涉農學科專業。提升涉農職業教育水平，鼓勵職業學校與農業企業等組建產教聯合體。紮實推進「三支一扶」計劃、科技特派員、特崗計劃、大學生志願服務西部計劃等基層服務項目。深入實施鄉村巾幗追夢人計劃和鄉村振興青春建功行動。支持科技小院紮根農村助農惠農。繼續實施大學生鄉村醫生專項計劃。鼓勵和引導城市人才服務鄉村，健全評聘激勵機制。

（二十九）統籌推進林業、農墾和供銷社等改革。深化集體林權制度改革，調整優化林木采伐管理制度，賦予權利人更加充分的林木處置權和收益權。深化農墾改革，健全資產監管和公司治理等體制機制。完善國有農用地權利體系，促進規範管理利用。推進供銷社綜合改革。深化農業水價綜合改革和用水權改革，加強取用水管理，持續推進地下水超采治理，推廣運用節水灌溉技術。

（三十）健全農業轉移人口市民化機制。推動轉移支付、新增建設用地指標、基礎設施建設投資等與農業轉移人口市民化掛鉤。完善全國公開統一的戶籍管理政務服務平台，推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度。鼓勵有條件的城市逐步將穩定就業生活的農業轉移人口納入城市住房保障政策範圍。進一步提高農業轉移人口義務教育階段隨遷子女在流入地公辦學校就讀比例。全面取消在就業地參保戶籍限制。依法維護進城落戶農民的土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，探索建立自願有償退出的辦法。

辦好農村的事，實現鄉村全面振興，關鍵在黨。必須堅持不懈把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，夯實五級書記抓鄉村振興政治責任，完善城鄉融合發展體制機制，完善強農惠農富農支持制度，推動學習運用「千萬工程」經驗走深走實，健全推進鄉村全面振興長效機制。保持歷史耐心，盡力而為、量力而行，集中力量抓好辦成一批重點實事，讓農民群眾可感可及、得到實惠。全面落實「四下基層」制度，走好新時代黨的群眾路線，密切黨群幹群關系。堅持從農村實際出發，充分尊重農民意願，改進工作方式方法，防止政策執行簡單化和「一刀切」。鼓勵各地實踐探索和改革創新，充分調動廣大黨員幹部和農民群眾積極性，激發鄉村全面振興動力活力。

讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定信心、攻堅克難，真抓實幹、久久為功，加快農業農村現代化步伐，推動農業基礎更加穩固、農村地區更加繁榮、農民生活更加紅火，朝著建設農業強國目標紮實邁進。