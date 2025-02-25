算命師算中自己遇死劫　穿情婦送「百草枯底褲」中毒身體潰爛慘死

四川一名年近60歲的周姓算命師，因穿了情婦送的被浸泡過百草枯的內褲以及喝了混有百草枯的止咳糖漿而一命嗚呼，情婦最後被判監14年。



涉案塗上百草枯的內褲。（影片截圖）

涉案情婦最後被判監14年。（影片截圖）

內媒《紅星新聞》報道，算命師周男在2011年認識敬姓情婦，當時周男聲稱用其全部「功力」為敬女身患癌症晚期的母親祛病消災，並借機帶敬女前往峨眉山發生不正當關係。

其後周男與敬女交往多年，但沒有兌現與敬女結婚的承諾，敬女甚至曾以跳樓相逼。而且敬女多次懷孕，都被周男要求墮胎，令敬女心生不滿，決心要報復。

2017年5月，敬女將混有百草枯的止咳糖漿、塗有百草枯的四條內褲交給周男，不知情的周男喝了止咳糖漿並穿了內褲，其後喉嚨出現刺痛，因中毒、身體潰爛身亡。驗屍結果顯示，周男的確死於「百草枯」這種成分。

百草枯為高毒性除草劑。（網絡圖片）

曾為自己算命「50多歲會有生死大劫」

報道指，對於周男的離世，很多人都以為「他算的卦應驗了」，因為周男曾給自己算過命，稱「50多歲會有一個生死大劫……」但在其家人看來，他可能死於謀殺。

周某女兒想到會不會是父親喝過的止咳糖漿有問題。之後，她將止咳糖漿倒出，把蘋果切成小塊泡在裡面，幾小時後，吃過蘋果塊的小白鼠死亡。

而周男的妻子在警方調查期間，也想起周男在病重時曾寫下一張紙條，並叮囑如果出事，就把紙條拿出來看。周男妻子後來找出紙條，紙條上寫著「2017年5月份，她給我打電話，讓我到天橋下拿內褲和止咳糖漿」。

周男在病重時寫下的紙條。（影片截圖）

近日，南充市順慶區法院審理此案，敬女因故意殺人罪被判14年有期徒刑。她不服判決提起上訴，法官二審駁回上訴，維持原判。

根據資料，百草枯是一種高毒性除草劑，其對人毒性極大。一般20%的水溶液，口服5~10毫升，也就是1~2瓶蓋的量，如果不及時採取恰當處理措施，就可致人死亡，且目前無特效解毒藥。