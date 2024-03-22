游族董事長林奇被毒殺　CEO許垚獲死刑：開製毒工場，貓狗做實驗

遊戲公司「游族網絡」始創人林奇，2020年因病救治無效逝世。其後，上海警方查明，游族子公司「三體宇宙」的CEO許垚有重大作案嫌疑。據了解，許垚因不滿職位調整，從國外購入100多份慢性毒藥，透過持續投毒方式下手，釀致林奇中毒身亡。

周五（3月22日），上海一中法院發布消息指，以故意殺人罪對許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。



法院審理查明，許垚因公司經營管理事宜與被害人林奇產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間，在林奇食用物品中投毒，致林奇中毒死亡。

許垚還因工作上的原因與被害人趙某甲、趙某乙產生矛盾，經預謀於2020年9月至12月，在兩人辦公室內飲品等物品中投毒，致趙某甲、趙某乙等四人中毒。2020年12月18日下午6時40分許，許垚被公安機關拘捕。

法院認為，許垚故意殺人，致一人死亡，其行為構成故意殺人罪；投放毒害性物質危害公共安全，致四人中毒，其行為構成投放危險物質罪，依法應數罪併罰。有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲。

據早前報道，許垚將摻雜了毒藥的，30粒裝益生菌藥丸送給林奇，並通過林奇的秘書督促其服用，林奇服用後出現噁心、頭痛等不適症狀，2020年12月15日入院治療，10天後離世。而林奇身亡後體內檢出包括汞和河豚毒素等至少5種毒素。

多名接近林奇的人士稱，許垚平時醉心美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），在上海青浦設有一處專門製毒的工場，通過暗網購買了上百種毒藥，平時他配置各類毒藥，經常先拿貓、狗等寵物做實驗，將寵物毒死後才開始準備向人投毒。