人均GDP十強城市再度洗牌　深圳、蘇州、常州首破20萬大關

全國人均GDP十強城市再度洗牌，據近期各地統計局公布的2024年經濟運行數據和國家統計局公布的2023年各省的常住人口數進行粗略計算，人均GDP前十強城市分別為鄂爾多斯、克拉瑪依、北京、無錫、上海、榆林、深圳、蘇州、常州、南京。其中，深圳、蘇州、常州首破20萬（人民幣．下同）大關。



據《時代周報》報道，具體而言，以礦聞名的鄂爾多斯依舊雄霸榜首，人均GDP達28.65萬元，為全國平均水平的近3倍。同為能源型城市的克拉瑪依緊隨其後，達27.13萬元。而人均GDP超過20萬元的城市有7位，分別為北京、無錫、上海、榆林、深圳、蘇州、常州。其中位於東部沿海地區的深圳、蘇州、常州2024年均首度突破20萬大關，令人矚目。而深圳更是跑贏蘇州，從全國第七升至第六。

鄂爾多斯人均GDP達28.65萬元，為全國平均水平的近3倍。（人民日報）

從區域而言，長三角地區佔據人均GDP十強城市的半壁江山，分別為無錫、上海、蘇州、常州、南京。其中無錫位居長三角地區榜首，人均GDP約為21.69萬元；上海緊隨其後，約為21.67萬元；蘇州、常州、南京分別為20.62萬元、20.11萬元、19.37萬元。

上海城市發展協同創新中心副主任、華東師範大學城市發展研究院教授曹賢忠解釋，長三角地區的城市體系有利於城市分工和產業分工，形成比較緊密的城市網絡體系，推動城市發展。同時，該地區注重創新，擁有豐富的創新資源，如高水平大學、科研機構、國家重點實驗室，政府還出台了系列創新政策，湧現出大量標志性的創新成果，催生新的經濟形態，帶來新的增長點。

除長三角地區的強勢外，人均GDP前十強城市還分為資源型城市和中心城市兩類。然而，隨著可再生能源技術的不斷發展和成本的降低，資源型城市的人均GDP或將被趕超。曹賢忠以深圳和榆林這兩座城市為例，兩城的GDP總額有著約2.9萬元的差距，但人均GDP層面上咬的很緊，2024年榆林超過深圳2394元。他認為，深圳在未來1至2年會超過榆林，主因在於深圳人力資本水平高於榆林，且當前布局的未來產業的成效會陸續顯現，從GDP和工業產值增速、人口規模增速之差來看，深圳的經濟總量增速與人口增速之差，高於榆林，為人均GDP超越榆林提供了條件。

蘇州的潛力不容小覷。（資料圖片）

不過榆林並不是唯一的競爭對手，雖然2024年深圳人均GDP跑贏蘇州，但兩者僅相差約608元，且後者的潛力也不容小覷。

具體而言，2024年深圳的經濟總量及工業總產值高於蘇州。在產業結構上，深圳形成了以高新技術產業為核心，金融、物流、文化創意等現代服務業協同發展的多元化格局，全社會研發投入高於蘇州。反觀蘇州，其千億產業數量超過深圳。按照工信部劃分的41個工業行業大類中，蘇州有11個產業總產值超過1000億元，在千億產業數量上，蘇州千億產業數量僅次於上海，且高於深圳，位居全國第二。蘇州的千億製造業產業數量越多，也意味著支撐這個城市經濟發展的利器越多，產業競爭力更強勁。