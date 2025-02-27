國防部正告民進黨：早晚要來收了你們　「螳臂當車」終自取滅亡

周四（27日），國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就台海問題、南海問題、中美關係等一系列議題發表立場。其中，在台灣問題上，他正告民進黨當局：「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」



會上媒體問到，台軍「漢光41號」演習實兵演練時間將大幅增加，還在美方鼓動下擴大動員後備力量到3000人規模。對此，吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方妄圖「以台制華」，縱容民進黨當局進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。

民進黨當局幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。他正告民進黨當局：「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

對於美國政府將於近期解凍8.7億美元對台「安全援助」。另據知情人士指出，民進黨當局正考慮向美方購買70億至100億美元的武器，以期獲得特朗普政府的所謂支持。吳謙強調，堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，「倚美謀獨」此路不通。他指民進黨當局拿本應造福民眾的納稅錢投入到「害台毀台」的無底洞，最終必然難逃玩火自焚的下場。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

中美關係方面，吳謙表示，作為擁有最大核武庫的國家，美國應切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減其核武庫。這一點，國際社會是有共識的。需要說明的是，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防御核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，為維護國際和平與安全作出了積極貢獻。

關於軍費問題，美國軍費開支連年冠居全球，總額超過排在其後8個國家的軍費總和，令國際社會深感憂慮。他認為，在削減核武庫和軍費開支問題上，美方確應做到「美國優先」。

至於美國總統特朗普解除了包括美軍參聯會主席在內的多名高官的職務，吳謙表示，中方從不干涉他國內政，兩軍通過軍事外交渠道保持著有效溝通，並已就下階段兩軍交往有了一些初步的計劃和安排，將適時發布消息。以史為鑒，未來可期。中方希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。

此外，菲律賓方面稱中國海軍軍機對其公務機進行了危險的飛行動作，並表示這種魯莽的行動對飛行員和乘客的安全構成了嚴重威脅。

吳謙回應指，這件事的真相是非常清楚的，菲方公務機攜帶大量媒體，悍然侵入中國黃岩島領空挑釁碰瓷，並對中方正常巡航的海軍直升機造成威脅，這是造成雙方海空安全風險的根源所在。需要指出的是，違反國際法侵闖他國領空才是最大的魯莽、最本質的不負責任。中方要求菲方立即停止侵權與虛假敘事，與中方相向而行，共同維護南海和平穩定。

據「南部戰區」微信公號消息，2月27日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃巖島領海領空及周邊區域開展戰備警巡。2月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強中國黃巖島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。