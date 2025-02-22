澳洲不滿中國軍方演習通知時間短　澳媒指外長向王毅抗議

中國海軍2月21日在澳洲附近海域舉行實彈演習，澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）22日不滿指中方通知時間短，影響澳洲的航空公司，當地航空公司要轉移航線。澳媒報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）21日會見中國外長王毅時，曾就此事提出質疑。



馬爾斯指中國的演習確實遵守國際法，但「當我們舉行此類活動時，通常會提前12到24小時通知。」他又指尚未收到「中國關於演習通知問題的滿意答覆」。

中國外交部21日回應傳媒詢問時指，中國人民解放軍南部戰區組織艦艇編隊赴遠海開展演訓，演訓活動始終保持安全、規範和專業操作，符合有關國際法和國際實踐。

二十國集團（G20）外長會正在南非舉行，中國外長王毅21日在約翰內斯堡應約會見澳洲外長黃英賢（Penny Wong），據澳洲廣播公司（ABC）指，會上黃英賢曾向王毅提出質疑，要求對方解決演習前通知時間太短的問題。

二十國集團（G20）外長會正在南非舉行，中國外長王毅21日在約翰內斯堡應約會見澳洲外長黃英賢（Penny Wong）（中國外交部）

中國外交部網站在中澳外長會談後則指，王毅在會上談到中澳關係止跌回穩，受到兩國各界歡迎，兩國關係重回健康穩定軌道符合雙方共同利益，順應兩國人民的共同願望，中方願同澳方一道，推動建設更加成熟穩定、更富成果的中澳全面戰略夥伴關係。

他稱中方讚賞澳方多次重申恪守一個中國原則，希澳方繼續尊重中方核心利益和重大關切，維護雙邊關係的政治基礎，妥善處理差異分歧，面對當前複雜多變的國際形勢，中方主張各國應踐行真正的多邊主義，大國尤其要展現表率擔當，堅決反對開「歷史倒車」，抵制重回「叢林法則」。

他指願同包括澳方在內的國際社會一道，維護好二戰勝利成果，維護好以聯合國為核心的國際體系。

中方引述黃英賢表示，當前中澳各領域交往邁出積極步伐，經貿往來全面恢復，釋放利好消息，澳方堅持奉行一個中國政策，願繼續同中方在符合各自國家利益的領域加強合作，維護國際法治和戰略安全，共同應對全球挑戰。