中國空間站將迎首位外國航天員　巴基斯坦航天員將在中國接受訓練

根據中國載人航天工程辦公室消息，2月28日，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國太空站飛行任務的合作協議》，開啟了中國巴兩國在載人航天領域深化合作的新篇章，外籍太空人參與太空站的新旅程。



央視新聞報道，當日13時45分，簽字儀式在巴基斯坦總理府舉行，在巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫見證下，中國載人航天工程辦公室副主任林西強與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會主席穆罕默德·優素福·汗簽署協議。

這項協議的簽署，標誌著中國政府將首次為外國選拔訓練航太員，中國太空站將迎來首位外籍太空人造訪。

這項協議的簽署，標誌著中國政府將首次為外國選拔訓練航太員，中國太空站將迎來首位外籍太空人造訪。（央視新聞）

這項協議的簽署，標誌著中國政府將首次為外國選拔訓練航太員，中國太空站將迎來首位外籍太空人造訪。（央視新聞）

按計劃，雙方將利用一年左右的時間完成選拔工作，巴基斯坦航太員將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國太空站的飛行任務規劃安排，將在未來幾年內擇機安排巴基斯坦太空人與中國太空人一道進入中國太空站執行短期飛行任務。

中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，著眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國太空站合作機會，積極為建構人類命運共同體貢獻力量。此次合作協議簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航太合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘，共同在造福全人類的道路上書寫新的篇章。