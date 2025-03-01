中國海油原副總經理袁光宇被查 涉嫌嚴重違紀違法 已退休逾5年
撰文：孫聖然
出版：更新：
據中央紀委國家監委網站消息，中國海洋石油集團有限公司原黨組成員、副總經理袁光宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，袁光宇1959年4月出生，華東石油學院開發系鑽井工程專業大學本科、工學學士，中歐國際工商學院工商管理專業工商管理碩士，教授級高級工程師。
1982年8月，袁光宇加入中國海洋石油總公司，曾任渤海石油鑽井公司副經理，中海石油北方鑽井公司副總經理，中國海洋石油總公司作業部副經理，中海石油北方鑽井公司總經理、黨委書記，中海油田服務有限責任公司總經理、黨委書記，中海油田服務有限公司總裁、黨委副書記，中海油田服務股份有限公司首席執行官（CEO）、總裁、黨委書記。
2006年11月，袁光宇任中國海洋石油總公司總經理助理；2009年2月，任中國海洋石油有限公司執行副總裁；2013年4月起至2016年6月，先後兼任中國海洋石油渤海石油管理局局長、黨委副書記、黨委書記，中海石油（中國）有限公司天津分公司總經理、黨委書記。2016年6月，袁光宇任中國海洋石油有限公司總裁。
2016年7月，任中國海洋石油總公司副總經理、黨組成員，2019年卸任。