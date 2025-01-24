「靠軍工吃軍工」醜聞又起　中國兵器集團前高層薛建國涉違紀被查

解放軍近年來不斷推進反腐行動，軍工體系內高層落馬案件頻傳。據中國兵器工業集團紀檢監察組及北京市紀委監察委員會於今（24）日發布消息，哈爾濱第一機械集團有限公司原黨委書記、董事長薛建國因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。



公告指出，薛建國正在接受中國兵器工業集團紀檢監察組和北京市密雲區紀委監察委員會的紀律審查和監察調查。這是近年來中國兵器工業集團內又一名高層被查的案例。

中國兵器工業集團是由國務院授權國資委管理的中國最大的武器裝備製造集團，主涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應，近年有多個高層被查。（搜狐網）

軍工體系反腐風暴持續擴大

解放軍的反腐行動從火箭軍開始延伸至軍工系統，成為重點打擊領域之一。據報道，中國航空工業集團高層近日出現重大變動，集團總經理郝照平和副總經理楊偉的簡歷已被官網撤下。郝照平是火箭與導彈專家，楊偉則是「殲-20隱形戰鬥機」的總設計師，擁有「殲-20之父」的稱號。

楊偉。（網絡圖片）

此外，中國核工業集團也在1月17日召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議，雖然多位高層現身，但黨組書記兼董事長余劍鋒缺席，引發外界猜測。同樣在國務院的廉政工作會議中，工信部長金壯龍再度缺席，他的航天背景成為焦點。

工業和信息化部部長金壯龍。（影片截圖）

中國兵器工業集團多名前高層落馬

事實上，薛建國並非中國兵器工業集團內唯一被查的高層。2023年底，北奔重型汽車集團有限公司科技委常務副主任郭平曉遭查；去年2月，長春設備工藝研究所前黨委書記張建武亦被調查。此外，去年4月，中共中紀委通報，該集團前裝備保障部部長李照智涉嫌違紀，正在接受山西省朔州市監委調查；2022年12月，該集團前董事長劉石泉也因捲入腐敗案被撤銷全國政協委員資格。

根據公開信息，2023年底，中國電子科技集團前副總經理何文忠被指「靠軍工吃軍工」，目前已被提起公訴。