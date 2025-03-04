柬埔寨18歲女遭殘殺埋屍荒野　3中國男涉案包括男友　警：被滅口

柬埔寨媒體報道，一名18歲柬埔寨籍女子在遭到殘忍殺害後，被埋屍在金邊郊區。兩名中國籍男子已被拘捕，另有一名中國籍男子在逃。警方表示，死者因知道疑犯的秘密而慘遭殺害，被捕疑犯中包括她的男友。



18歲死者。（《柬中時報》）

兩名中國籍男子已被拘捕。（《柬中時報》）

3月1日，當地警方在金邊一處湖泊填埋的空地上發現了18歲死者的屍體。（《柬中時報》）

《柬中時報》報道指，3月1日，當地警方在金邊一處湖泊填埋的空地上發現了18歲死者李欣秀的屍體。屍體全身赤裸，面部朝下，頭部和身體多處有流血和瘀傷，屍體已腫脹和腐爛，初步判斷其死亡時間已久。

經調查，警方鎖定並拘捕了兩名中國籍男子，分別為陳聰（30歲）和李浩浩（34歲）。警方表示，陳聰是死者的男友。

兩名疑犯承認參與了謀殺，並供認與中國籍26歲男子楊凱鑫共同策劃了此案。疑犯稱，死者因知曉了他們的秘密，成為了他們的威脅，因此決定將其殺害滅口。

楊凱鑫目前在逃，案件仍在進一步調查處理中。

3月1日，當地警方在金邊一處湖泊填埋的空地上發現了18歲死者的屍體。（《柬中時報》）

警方在現場發現車子輪胎印跡。（《柬中時報》）

據死者母親向警方披露，其女兒於2024年9月開始為一名中國男子當翻譯，經常會匯錢回家。今年2月中，女兒告知和其男友和一群中國人到金邊工作。到了2月27日，她還收到女兒匯來的50美元。

2月28日，死者母親突然收到警方通知，指女兒要求轉告她正身陷危機，要求母親聯繫警方。3月1日，死者母親接獲警方通知，已發現其女兒屍體，要求她到金邊認屍。