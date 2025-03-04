美國對華關稅生效　中方對美反制9連發　一文睇清

央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》3月4日發文，稱美國東部時間3月3日，美方宣布以芬太尼等問題為由，自3月4日起對中國輸美產品再次加征10%關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對。3月4日，中方接連表態並發布反制行動。



2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

【商務部新聞發言人就美方宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品再次加征關稅發表談話】

美國東部時間3月3日，美方宣布以芬太尼等問題為由，自3月4日起對中國輸美產品再次加征10%關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。

中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加征關稅。美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。

中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

【國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加征關稅的公告】

2025年3月3日，美國政府宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加征10%關稅。美方單邊加征關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加征關稅。有關事項如下：

一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關稅，具體商品範圍見附件1。

二、對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加征10%關稅，具體商品範圍見附件2。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加征相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關稅不予減免。

四、2025年3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加征本公告規定加征的關稅。

圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

【不可靠實體清單工作機制關於將特科姆公司等10家美國企業列入不可靠實體清單的公告】

為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將特科姆公司等10家實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資。

本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。

本公告自公布之日起實施。

【不可靠實體清單工作機制關於對美國因美納公司採取不可靠實體清單處理措施的公告】

為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定於2025年2月4日將美國因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。現決定對該企業採取以下處理措施：

禁止其向中國出口基因測序儀。

本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。

本公告自公布之日起實施。

【商務部公告2025年第13號 公布將15家美國實體列入出口管制管控名單】

根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等15家美國實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施：

一、禁止向上述15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

本公告自公布之日起正式實施。

【商務部新聞發言人就中方在世貿組織追加起訴美再次加征10%關稅發表談話】

美東時間3月3日，美方宣布在原10%加征關稅基礎上對中國有關產品再次加征10%關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加征關稅措施。美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。

【商務部新聞發言人就將10家美國企業列入不可靠實體清單答記者問】

問：此次，中方再次啟用「不可靠實體清單」對10家涉台軍售企業實施制裁，請問有何考慮？

答：近年來，特科姆公司、搖杆舵公司等10家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

【商務部新聞發言人就對美國因美納公司採取不可靠實體清單處理措施答記者問】

問：中方今日公布了對美國因美納公司採取的不可靠實體清單處理措施，決定禁止其對華出口基因測序儀。請問有何考慮？

答：中方於2月4日依法決定將美國因美納公司列入不可靠實體清單。美國因美納公司違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。綜合考慮該公司違法情節等方面因素，不可靠實體清單工作機制依法作出禁止其向中國出口基因測序儀的決定。

中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法對極少數危害我國家安全的外國實體進行處理。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

【商務部新聞發言人就出口管制管控名單有關問題答記者問】

問：我們注意到商務部3月4日發布公告，宣布將15家美國實體列入出口管制管控名單，請問是出於什麼考慮？

答：為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定將危害中國國家安全和利益的15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止兩用物項對其出口，任何出口經營者不得違反上述規定。