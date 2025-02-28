魯比奧稱中國或有意讓芬太尼流入美國　外交部：充斥冷戰思維

撰文：陳進安
出版：更新：

日前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在受訪時聲稱，他認為中國有可能有意讓芬太尼流入美國。周五（28日），中國外交部發言人林劍回應指，有關言論充斥著冷戰的思維，中方對相關的言論表示強烈不滿和堅決反對。

林劍表示，中方注意到有關報道，有關言論充斥著冷戰的思維，宣揚遏制、打壓、甩鍋推責的那一套，嚴重損害中方的利益。中方對相關的言論表示強烈不滿和堅決反對。

林劍重申，芬太尼是美國的問題，本著人道主義的精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持，同美方開展了廣泛深入的進一步合作，並取得了顯著的成效，美國的各界人士也多次對中方表示感謝。如果美方繼續借芬太尼的問題搞施壓、訛詐、脅迫、威脅那一套，只會適得其反，對中美雙方在禁毒領域的對話與合作造成沖擊。

林劍表示，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道推動中美關係穩定、健康、可持續的發展，同時中方也將繼續採取措施，堅定維護自身的主權、安全、發展利益。希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，同中方相向而行。

另一方面，就美方威脅對中國輸美產品再加徵10%關稅一事，林劍表示，美方再次以芬太尼問題為借口威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

林劍強調，中方反覆聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道。

美以芬太尼問題對華加稅？駐美大使謝鋒反擊：搬起石頭砸自己的腳華商務部：美方由涉芬太尼問題起訴中國企業是典型單邊霸凌行徑美國指中企及個人參與生產含芬太尼假藥　禁毒辦駁：均為普通商品
芬太尼
Marco Rubio魯比奧
中國外交部
中美關係
中美貿易戰