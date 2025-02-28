魯比奧稱中國或有意讓芬太尼流入美國　外交部：充斥冷戰思維

日前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在受訪時聲稱，他認為中國有可能有意讓芬太尼流入美國。周五（28日），中國外交部發言人林劍回應指，有關言論充斥著冷戰的思維，中方對相關的言論表示強烈不滿和堅決反對。



林劍表示，中方注意到有關報道，有關言論充斥著冷戰的思維，宣揚遏制、打壓、甩鍋推責的那一套，嚴重損害中方的利益。中方對相關的言論表示強烈不滿和堅決反對。

林劍重申，芬太尼是美國的問題，本著人道主義的精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持，同美方開展了廣泛深入的進一步合作，並取得了顯著的成效，美國的各界人士也多次對中方表示感謝。如果美方繼續借芬太尼的問題搞施壓、訛詐、脅迫、威脅那一套，只會適得其反，對中美雙方在禁毒領域的對話與合作造成沖擊。

林劍表示，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道推動中美關係穩定、健康、可持續的發展，同時中方也將繼續採取措施，堅定維護自身的主權、安全、發展利益。希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，同中方相向而行。

另一方面，就美方威脅對中國輸美產品再加徵10%關稅一事，林劍表示，美方再次以芬太尼問題為借口威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

林劍強調，中方反覆聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道。