兩會｜王毅：大國不能恃強凌弱　「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍」

中國外交部長王毅今（7）日在全國人大會議的外交主題記者會上，針對國際局勢與中美競爭發表看法，強調「歷史不能倒退，大國不能恃強凌弱」，並表示在科技領域，「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍」。



在談及美國總統特朗普（Donald Trump）推行「美國優先」政策時，王毅指出，「這個世界上有190多個國家，試想，如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則。」他強調，中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權，「歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當，不能唯利是圖，更不能恃強凌弱」。

3月7日，外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

在回應中美科技競爭方面，王毅表示，外部施加的無理打壓從未停歇，但中國科技發展從未止步，並以「哪吒鬧海」來形容中國科技突圍：「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新。暴風雨最猛烈的地方，恰恰是『哪吒鬧海』、『一飛沖天』的舞台。」

他舉例，中國從「兩彈一星」，到「神舟」、「嫦娥」，再到5G、量子計算、DeepSeek，都是一代代中國人不斷奮鬥的成果，「中國的科技強國之路越走越寬」。