兩會｜外交部記者會全文　王毅：台灣唯一稱謂就是中國台灣省

十四屆全國人大三次會議於周五（3月7日）上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



王毅表示，2024年是國際格局深刻演變的一年，也是中國改革發展闊步前行的一年。中國外交在習近平總書記領航掌舵下取得重要進展，為高質量發展營造了良好外部環境，為變亂交織的世界帶來了寶貴的穩定性，人類命運共同體建設邁出新的堅實步伐。

王毅說，今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，把握時代潮流，捍衛國際公平正義，維護世界和平穩定。

外交部長王毅。（香港01直播截圖）

元首外交成果豐碩

中央人民廣播電視總台央視記者：在推進中國特色大國外交的進程當中，元首外交發揮着非常關鍵非常重要的引領作用，您能否具體介紹一下元首外交在過去這一年取得哪些成果？今年又會有哪些新看點？

王毅：元首外交是中國外交的最高形式。過去一年，習近平主席親自擘畫、身體力行，元首外交成果豐碩，一幕幕精彩畫面仍歷歷在目。從和平共處五項原則70周年紀念大會、中非合作論壇北京峰會，到中阿合作論壇，三大主場外交樹立起全球南方攜手共進的新標桿。從歐洲到中亞，從金磚到拉美，四次重要出訪匯聚起世界團結合作的新動能。習近平主席還接待了眾多外國政要和友人，130多場外事會談會見，續寫了中外友誼的新佳話。

作為大國大黨領袖，習近平主席以全球視野和時代擔當，引領中國外交守正創新，穩健前行，推動中國與世界的關係發生積極和深遠的變化：一是中國的外交政策主張尤其是習近平主席提出的重大理念倡議，越來越得到國際社會的歡迎和支持；二是中國在應對各種全球性挑戰、解決熱點難點問題上發揮的積極作用，越來越受到世界各國的期待和讚許；三是中國式現代化道路的成功和啟示，也得到越來越多國家的認同和借鑒。

2025年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。就在上個月，習近平主席出席亞洲冬運會開幕式，拉開了今年主場外交的序幕。我們還將隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，舉行上海合作組織峰會等一系列重大活動。習近平主席預定開展數起重要外訪。元首外交將書寫中國同世界雙向奔赴、相互成就的新篇章。

王毅說，元首外交是中國外交的最高形式。（香港01直播截圖）

中俄關係不會受第三方干擾

俄羅斯塔斯社記者：去年以來，中俄領導人密集互動，兩國關係健康發展。也有一些人擔心，近期俄美開展對話，會不會影響中俄戰略協作。您如何看待中俄關係？

王毅：中俄關係每年都會被問到，但角度每次都不同。我要強調的是，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。

雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏，因為這樣最符合兩國人民的根本利益，也符合時代發展進步的方向。中俄已探索出一條「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動蕩世界中的恒量，而不是地緣博弈裏的變量。

去年是中俄建交75周年，習近平主席和普京總統三次面對面會晤，共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁向歷史新階段。

今年是二戰勝利80周年，中俄兩國曾分別在亞洲和歐洲主戰場浴血奮戰，為世界反法西斯戰爭勝利付出了巨大民族犧牲，作出了重大歷史貢獻。雙方將以共同紀念這一重要歷史節點為契機，弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

王毅說，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。（香港01直播截圖）

以中國的確定性穩住不確定的世界

新華社記者：2024年的中國外交為動蕩不安的世界注入了寶貴的穩定性。2025年的國際形勢可能會更加變亂交織，您覺得中國外交又將發揮什麽作用？

王毅：正如你所說，當今世界變亂交織，確定性日益成為全球稀缺資源。各國尤其是大國作出何種抉擇，將決定時代方向、影響世界格局。中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。

我們將做捍衛國家利益的堅定力量。中國人民有著自強不息的光榮傳統，我們從不惹事，更不怕事。任何極限施壓、威脅訛詐，都無法撼動14億中國人民的眾志成城，都不能阻擋中華民族偉大復興的歷史步伐。

我們將做維護世界和平穩定的正義力量。繼續拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，積極踐行中國特色熱點問題解決之道，與全球南方譜寫團結自強的新篇章。我們將用事實證明，和平發展這條路是行穩致遠的光明大道，也應當成為世界各國的共同選擇。

我們將做維護國際公平正義的進步力量。堅持真正的多邊主義，以人類前途為懷、人民福祉為念，推動共商共建共享的全球治理，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，為構建平等有序的世界多極化凝聚更廣泛的共識。

我們將做促進全球共同發展的建設力量。繼續擴大高水平對外開放，同各國分享中國式現代化的廣闊機遇。維護多邊自由貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際合作環境，推進普惠包容的經濟全球化。

中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。（香港01直播截圖）

「朋友應當是永遠的，利益應當是共同的」

美國有線電視新聞網記者：特朗普重返白宮後，大力奉行「美國優先」政策，就職不到兩個月的時間內已經讓美國退出多個重要國際組織和機構，同時凍結美國大部分對外援助，與傳統盟友關係也陷入緊張。請問您認為這些是否對中國發展有利，為中國在國際事務中扮演更重要角色提供戰略機遇？

王毅：這個世界上有190多個國家，試想如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊。

一百多年前的巴黎和會上，中國人就發出歷史之問，究竟是「公理勝強權」，還是「強權即公理」？新中國外交堅定站在國際公理一邊，堅決反對強權、霸權。歷史應當向前，而不能倒退。大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強淩弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。

習近平主席把握歷史大勢，站立時代潮頭，提出攜手構建人類命運共同體，倡導各國超越各種分歧、差異，共同呵護好人類唯一可以居住的星球，共同建設好命運與共的地球村。這一重大理念既體現中華文明天下為公的優秀傳統，又彰顯中國共產黨人的國際主義情懷，讓我們能夠站在全人類福祉的高度，「會當淩絕頂，一覽眾山小」。我們高興地看到，越來越多的國家加入到構建命運共同體的行列，還有100多個國家支持「三大全球倡議」，更有超過四分之三的國家加入共建「一帶一路」大家庭。歷史將證明，只有心懷「大家」，才能成為真正的「贏家」。攜手邁向人類命運共同體，將讓這個世界成為各國的世界，讓未來成為所有人的未來。

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全球南方要自強、團結、發展

印尼國家廣播電台記者：世界越不穩定、不確定，發展中國家和中小國家就越容易淪為犧牲品。您認為當前形勢下，全球南方國家應當如何維護自身利益？

王毅：當今世界風起雲湧，風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌。如今的全球南方，經濟總量全球佔比超過了40%，對世界經濟增長的貢獻率達到了80%，已經成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。

世界百年大變局下，東西南北關係出現此消彼長的歷史性變化。展望未來，要讓世界穩下來、好起來，全球南方是關鍵。

全球南方要自強。今年伊始，印度尼西亞成為金磚正式成員，在此表示祝賀。同時還有9個夥伴國加入金磚大家庭。金磚正在成為全球南方合作的「主心骨」，增長的「發動機」，我們要把「大金磚」更加做大做強，讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。

全球南方要團結。除中國主辦上合峰會外，巴西、南非今年還將分別主辦金磚和二十國集團峰會。我們要在國際上發出一致聲音，維護共同利益，不斷提升在全球治理中的代表性和話語權。

全球南方要發展。去年11月，習近平主席宣布了中國支持全球發展的八項行動，為全球南方加快發展注入了新的動力。我們要堅持把發展置於國際議程的中心位置，培育發展動能，提升發展能力，在實現現代化的道路上攜手同行。

中國是全球南方的天然成員，因為我們有著反殖反霸的共同歷史、也有著共同發展振興的共同使命。無論國際風雲如何變幻，中國都將心系全球南方，紮根全球南方，同其他全球南方國家一道，譜寫人類發展的歷史新篇。

一國的安全不能建立在別國的不安全之上

彭博社記者：美國和俄羅斯已就結束烏克蘭危機展開直接談判。特朗普總統表示，歡迎中國在這一過程中提供幫助。中方認為應該為此發揮什麽作用？在什麽情況下中國會派遣維和部隊？

王毅：中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。習近平主席在危機初期提出「四個應該」的重要主張，為我們明確了努力方向。中方據此發布烏克蘭危機立場文件，派出特使開展穿梭外交，並同巴西等全球南方國家在聯合國發起「和平之友」。中方秉持的始終是客觀公正的立場，發出的一貫是冷靜、平衡的聲音，目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。

中方歡迎並支持一切致力於和平的努力。同時也要看到，這場危機根源錯綜複雜，冰凍三尺非一日之寒，消融化解也非一日之功。但衝突無法有贏家，和平不會有輸家。談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。中方願根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

我還想說的一點是，烏克蘭危機延宕超過3年，回過頭來看，這場悲劇本可避免。各方應當從危機中汲取教訓，安全是相互的，也是同等的，一國的安全不能建立在別國的不安全之上。還是要倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這樣才能真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。

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中國的科技強國之路越走越寬

CGTN記者：DeepSeek異軍突起，向全球展示了中國在人工智能領域的創新能力。也有人說，美國無法接受中國科技的創新領先，有可能會「比不過就搶」、「得不到就毀」，這是他們對中國科技崛起的本能反應。您如何看待中美在科技領域的競爭？

王毅：這段時間，中國的科技創新不斷突破了人們的想象。從當年的「兩彈一星」，到「神舟」、「嫦娥」，再到5G、量子計算，DeepSeek，一代代中國人的奮鬥從未止步，中國的科技強國之路越走越寬。

當然，這條道路並非一片坦途。無論是航天科技，還是芯片制造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但哪裏有封鎖，哪裏就有突圍；哪裏有打壓，哪裏就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪咤鬧海」、「一飛沖天」的舞台。中國有句古詩說得好，「青山遮不住，畢竟東流去」。小院高牆擋不住創新思維，脫鉤斷鏈最終將孤立自己。

科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。為推動人類的共同發展，中方認真落實習近平主席提出的《人工智能全球治理倡議》，發布《人工智能能力建設普惠計劃》，同巴西、南非、非盟發起「開放科學國際合作倡議」，呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。我們願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海。

相互尊重是中美關係的重要前提

路透社記者：特朗普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅。與此同時，他也表示希望同中國建立良好的關係。與特朗普第一任期相比，中方在接下來的四年裏與特朗普政府打交道的方式將有何不同？

王毅：相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係的重要前提。任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係的穩定，也無法建立起彼此的互信。

你提到了芬太尼，首先要講清楚，中國一貫堅決打擊販毒製毒，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。早在2019年，我們就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。中方本著人道主義精神，為美國提供了各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。

「行有不得，反求諸己」。美國應該復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麽？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。

作為當今世界最大的發展中國家和發達國家，中美都將在這個星球上長久存在下去，因此必須和平共處。正如習近平主席今年初在與特朗普總統通話時指出的，衝突對抗不應成為選擇。中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴，相互成就，共同繁榮。

中方將繼續按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力於中美關係的穩定、健康、可持續發展。同時，希望美方能傾聽兩國人民的聲音，認清歷史發展的大勢，客觀理性地看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，同中方一道，共同走好既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

圖為2024年7月4日， 國家主席習近平與外交部長王毅，共同出席上合組織峰會。（Reuters）

中國將在天津主辦上合組織峰會

人民日報記者：請問您如何評價現階段上合組織所發揮的作用？中方在擔任輪值主席國期間將提出哪些方案？在中國舉辦的上合峰會將討論哪些問題？

王毅：今年是上合組織的「中國年」。上合組織誕生於中國，以上海命名，對我們有特殊意義，很高興能夠迎接上合「回家」。

令我們更欣慰的是，經過24年發展，上合組織已從6個成員擴大為26個國家的「上合大家庭」，構建起世界上幅員最廣、人口最多的區域合作組織。

上合組織之所以能夠發展壯大，關鍵在於始終弘揚「上海精神」，堅守互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的初心，走出了一條新型區域合作之路。

作為輪值主席國，中方今年以「弘揚上海精神：上合組織在行動」為主題，正在政治、安全、經濟、人文等領域開展100多項活動。我們要以「中國行動」擦亮「上海精神」，以「中國引擎」驅動上合車輪。

我要在這裏向大家通報，今年秋天，中國將在天津主辦上合組織峰會，屆時上合國家領導人將齊聚海河之濱，總結成功經驗，擘畫發展藍圖，凝聚合作共識，讓上合組織從中國再出發，推動構建更加緊密的上合命運共同體。

中國是二戰後國際秩序的締造者和受益者 也是維護者和建設者

《環球時報》記者：有觀點認為，當前國際秩序正處在二戰以來最危險的時刻，聯合國的作用和權威受到削弱。請問中方認為應該如何去處理這一局面？中國將發揮什麽作用？

王毅：今年是聯合國成立80周年。二戰結束前後，國際社會做出的最重要決定就是成立聯合國，打造一個維護世界和平、開展全球治理的最主要平台。事實證明，聯合國經受了考驗，發揮了作用。

現在形勢又發生了很大變化，單邊主義擡頭，強權政治泛濫，有的國家對聯合國提出了這樣那樣的質疑，但中方認為，矛盾越是複雜，越要突出聯合國的重要地位；挑戰越是緊迫，越要維護聯合國的應有權威。

各國都希望避免世界重回叢林法則，為此，首先要築牢主權平等的基石，承認國家不分大小強弱，都是國際社會平等一員，不能誰「胳膊粗」、「拳頭大」，誰就說了算。二是要堅持公平正義的原則，反對少數國家壟斷國際事務，全球南方的聲音應當得到更多傾聽，各國的正當權益應當得到充分保護。三是要恪守多邊主義的理念，秉持共商共建共享原則，以包容協作取代集團對抗，以「大團結」破除「小圈子」。四是要加強國際法治的權威，大國尤其要帶頭講誠信、講法治，反對雙重標準和選擇性適用，更不應欺行霸市、巧取豪奪。

中國是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。我們無意另起爐竈，也不支持任何國家推倒重來。作為安理會常任理事國，中方意識到自身承擔的國際責任，將堅定維護聯合國的中心地位，做多邊體系的中流砥柱，做全球南方的正義代言。上個月，中方在聯合國安理會主持召開以「踐行多邊主義、改革完善全球治理」為主題的高級別會議，100多個國家踴躍報名參加，揭開了紀念聯合國成立80周年活動的序幕。我們願同各方一道，重溫聯合國創始初心，恪守聯合國憲章宗旨和原則，構建更加公正合理的全球治理體系。

任何強制改變加沙地位的行徑 都不會帶來和平

土耳其阿納多盧通訊社記者：特朗普總統上個月宣稱「接管」並「擁有」加沙地帶，將居住在這一地區的巴勒斯坦人遷至鄰近國家。您如何看待美方這一計劃和加沙地帶未來發展？中方在中東和平穩定中扮演什麽角色？

王毅：你為阿拉伯所有的兄弟姐妹提了這個問題，這個問題很好。

加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。任何強制改變加沙地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動蕩。我們支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加沙恢復和平計劃。人心不可違，公理不可廢。大國如果真的關心加沙人民，就應該推動加沙全面持久停火，加大人道主義援助，秉持「巴人治巴」原則，為加沙重建作出貢獻。

中東不靖，世界難安，而巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。巴以衝突循環往復，症結在於「兩國方案」只實現了一半，以色列國早已建立，而巴勒斯坦國仍遙不可及。下一階段國際社會努力的重點，應當更多聚焦「兩國方案」，更多支持巴勒斯坦獨立建國。只有如此，巴以雙方才能真正和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族才能長期友好共存。為此，巴勒斯坦各派首先要落實好《北京宣言》，實現團結自強；中東各方要跨越分歧，支持巴方建國；國際社會要為巴以和平凝聚共識，提供助力。

中國是中東國家的戰略夥伴，是阿拉伯兄弟的真誠朋友，中方將繼續堅定地為中東人民爭公道，爭和平，爭發展，支持中東國家自主掌握前途命運，自主探索發展道路，早日實現和平振興之夢。

（香港01直播截圖）

中非關係進入歷史最好時期

尼日利亞通訊社記者：去年中國成功舉辦中非合作論壇北京峰會，今年您新年首訪非洲四國。中方將如何落實峰會成果，助力非洲實現發展振興？

王毅：中國和非洲從來都是命運與共的好朋友、好夥伴、好兄弟。在習近平主席和非方領導人共同引領下，中非關係進入歷史最好時期，中國與非洲所有建交國實現了戰略夥伴關係「全覆蓋」，中非命運共同體定位提升到「全天候」層級。

今年是中非合作論壇成立25周年。25年來，中方幫助非洲新建和升級了近10萬公里公路、超過1萬公里鐵路。僅過去3年，中國企業就為非洲又提供了超過110萬個就業崗位，中國已連續16年保持非洲第一大貿易夥伴。中非合作讓非洲兄弟姐妹看得見，摸得著，有實惠。去年，有位岡比亞農民專門把他種的大米送到湖南，向袁隆平先生表達敬意。因為中國的雜交水稻，讓他們告別了饑餓，迎來了希望。這樣的故事，幾乎每天都在非洲發生。

非洲是21世紀的希望熱土，沒有非洲的現代化，就沒有世界的現代化。非洲的穩定與發展關乎人類共同命運，世界應傾聽非洲聲音，重視非洲關切。非洲正在經歷新的覺醒，各國都應支持非洲走出自主自強的發展新路。

今年是落實北京峰會成果開局之年，我們願按照中非攜手推進現代化的「十大夥伴行動」，助力非洲加快工業化和農業現代化進程，落實100%稅目產品零關稅舉措，培育數字、綠色、人工智能等新增長點，推進1000個小而美惠民生項目，加強治國理政經驗的交流，提升非洲在國際事務中的代表性和發言權。今年二十國集團峰會將首次在非洲大陸舉辦，中方堅定支持南非履行主席國職責，為全球治理留下鮮明的「非洲印記」。

台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」

鳳凰衛視記者：一段時間以來，個別國家有一種論調，認為聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織。您對此有何回應？

王毅：這種論調是在公然挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險。散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。

台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。今年是台灣光伏80周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。

1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了制造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是幹涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

美國成事不足，敗事有餘

巴基斯坦通訊社記者：中國一直將周邊作為安身立命之所，但美國在本地區部署中導，挑動矛盾。一些鄰國安全風險高企，給中國周邊增添了不穩定因素。周邊國家期待分享中國發展的紅利，也擔心中國商品對本國產業帶來沖擊。中國如何看待周邊形勢？對周邊外交有哪些新考量？

王毅：本世紀以來，亞洲保持快速增長，成為全球發展高地，和平穩定綠洲。這一局面來之不易，值得珍惜呵護。亞洲既是中國的安身立命之所，也是中國同亞洲各國的共同家園。習近平主席提出「親誠惠容」周邊外交理念，引領中國同周邊國家友好合作開辟新的境界。如今，中國已同周邊17國達成構建命運共同體共識，在中南半島和中亞地區形成命運共同體「兩大集群」。我們還同周邊25國簽署共建「一帶一路」合作協議，是18個國家的最大貿易夥伴。今天的中國，已經成為亞洲穩定的重心，經濟發展的引擎，區域安全的支撐。

當然，鄰里之間難免有磕磕碰碰。歷史遺留問題，現實利益矛盾，都需要妥善處理。但我們相信「家和萬事興」，只要秉持「共同家園」的理念，堅持「命運共同體」的方向，平等協商，互諒互讓，就一定能夠化解分歧，合作共贏。中方也將繼續擴大對周邊國家的開放包括單邊開放，與周邊國家共享更多發展紅利。

至於你提到美國要在地區部署中導，中國堅決反對，地區國家也不歡迎。美方出台所謂「印太戰略」這麽多年了，為地區國家做了什麽？除了挑起事端，製造分歧，什麽也沒有。可謂成事不足，敗事有餘。

亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範田。我們主張開放的區域主義，在相互尊重、互利共贏的基礎上共享亞洲的發展機遇。

中歐要秉持建交初心 加強戰略溝通，增進戰略互信

法新社記者：中歐面臨長期緊張的經貿關係，尤其是在新能源和電動車領域。在這種情況下，外交部如何看待中歐關係發展？

王毅：今年是中歐建交50周年。回顧雙方半個世紀的交往，最寶貴的經驗是相互尊重，最強大的動力是互利共贏，最一致的共識是多邊主義，最準確的定位是夥伴關係。

50年來，中歐合作獲得長足發展，貿易額從當年的24億美元增長到7800億美元，投資額從幾乎為零增長到近2600億美元。中歐班列累計開行突破10萬列，成為聯接亞歐的黃金通道。

50年後的今天，中歐經濟總量超過世界三分之一，中歐合作更具戰略意義和世界影響。一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。

今年初習近平主席同歐洲理事會主席科斯塔通話時指出，國際形勢越是嚴峻覆雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可以成為中方信任的夥伴。雙方有能力、也有智慧通過友好磋商妥善解決好存在的問題，共同開辟下一個值得期待的50年。

（香港01直播截圖）

歡迎各國摘下有色眼鏡了解中國

《中國日報》記者：去年，馬來西亞默迪卡民調中心、新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所民調顯示，東南亞民眾對華好感度大幅上升。美國民調機構皮尤研究中心一項調查顯示，相較歐美國家，東南亞、非洲、拉美等全球南方國家更願意給予中國正面評價。您如何看待有關民調結果和其中的差異？

王毅：人民友好是雙邊關係的基礎，也是促進和平的動力。隨著中國經濟社會持續發展，高水平對外開放不斷擴大，中國和世界各國人民的交流交往更加頻密，距離不斷拉近。

你提到全球南方民眾給予中國積極評價，這的確是事實。中國同廣大發展中國家始終以誠相待，以心相通，彼此有天然的親近感和認同感。同時我也注意到，在發達國家民眾之中，發現中國、擁抱中國也在漸成熱潮。無論是來中國旅遊「打卡」，還是在社交平台上互動，大家都看見了一個安全、開放、現代的國度，結識了一些友善、包容、風趣的中國人。美國一位年青人說，從中國人民身上感受到滿滿的正能量。

人民的判斷，是消除偏見的陽光。人心的交融，是打破隔閡的力量。我們歡迎各國朋友走出信息繭房、摘下有色眼鏡，用自己的雙眼見證一個更加真切鮮活的中國，用敞開的心扉感受14億中國人民迸發的蓬勃生機。

一個中國原則是中日關係的政治基礎

日本共同社記者：去年11月，日本首相石破茂與中國國家主席習近平在秘魯會見之後，日本外相、日本財界代表團先後訪華開始，兩國之間的往來越來越活躍。但是兩國之間還存在很多問題。請問王毅外長，對於當前日中關係有什麽看法？為了全面推進日中戰略互惠關係，今後還會推出哪些舉措來促成兩國合作？對於日方關於恢覆水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望，中方是否有意積極回應？

王毅：去年11月，中日兩國領導人達成重要共識，同意按照四個政治文件精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭。我們歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。對於你提到的日方一些具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。

在這裏，我想特別強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。銘記歷史，是為了更好開創未來。淡忘歷史，就會迷失前進方向。當年，日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。防止軍國主義陰魂覆活，是日本時刻不可松懈的應盡義務，也是中國和亞洲人民不可挑戰的堅定意志。在良知和誠信的檢驗面前，日本應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。

一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。

中日交往源遠流長，日本應當最了解，中國是熱愛和平的力量，講信修睦的鄰邦。上千年來，中國給日本帶來的，從來都是機遇，而不是威脅。面對歷史大變局，什麽是為鄰之道，什麽是大勢所趨，日方有識之士應當深思熟慮，從善而行。

中拉合作是南南合作 沒有地緣算計

巴西《聖保羅頁報》記者：上月，美國國務卿魯比奧首訪拉丁美洲並威脅稱，如果巴拿馬不與中國保持距離，美將對巴采取措施。拉美其他國家也受到了類似威脅。中國將如何應對這種壓力？這會成為即將召開的中拉論壇的議題之一嗎？

王毅：中拉合作是南南合作，只有相互支持，沒有地緣算計。同拉美國家交往，中方始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。

拉美人民要建設的，是自己的家園，不是別人的後院；拉美國家所期待的，是獨立自主，不是門羅主義。中拉合作之所以受到歡迎，是因為尊重拉美人民的意願，符合拉美國家的需要，也為拉美振興提供了可靠的選擇，廣闊的前景。新時代以來，在習近平主席和拉美國家領導人擘畫引領下，在中拉論壇機制助力下，中拉命運共同體建設取得豐碩成果，惠及全體人民。

今年是中拉論壇正式運行十周年，中方將於上半年在華舉辦論壇第四屆部長級會議。雙方將以此為契機，跨越山海，排除干擾，推動中拉合作邁上新的台階。

讓中國始終是國際合作的「首選項」

東方衛視記者：中國經濟一直是世界經濟增長的引擎。但近幾年，世界經濟增長乏力，中國經濟也遇到一些挑戰。您如何看待中國經濟形勢？另外，今年中國外交將推出哪些新舉措更好服務中國式現代化和經濟社會發展？

王毅：去年中國經濟實現了5%的增長，在主要大國中仍然「一枝獨秀」。而且這一成績是在大力推進綠色轉型中取得的，是在全球增長低迷背景下實現的，更是在克服美國等單邊制裁打壓下拼來的，展現出中國經濟迎難而上、奮發有為的鮮明特征。

習近平主席說過，我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大。無論是國際金融危機，還是新冠疫情衝擊，中國經濟哪一次不是經受住了巨大考驗，實現了更好發展？我們的信心，來源於中國的超大市場和國內需求，來源於中國的強大產業和創新動能，更來源於中國的制度優勢和改革開放。人們常說「下一個中國，還是中國」，中國奇蹟的上半篇是史無前例的高速度增長，下半篇將是更加精彩的高質量發展。

中國外交將持續為服務中國式現代化提供堅實戰略支撐，營造有利外部環境。我們將打造更加便捷的往來通道，迄今已對38個國家單方面免簽，對54個國家過境免簽延長至240小時，免簽「朋友圈」有望進一步擴容，「打卡中國」將繼續成為國際新風尚。我們將推出更加高效的外事服務，統籌外交外事資源，創新升級外交部全球推介，為進一步開放合作牽線搭橋。我們將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、準入門檻越來越低，讓中國始終是國際合作的「首選項」。

（香港01直播截圖）

菲律賓同中方的摩擦就是一出「皮影戲」

新加坡《聯合早報》記者：中國和東盟國家在「南海行為準則」磋商上有什麽新進展，主要有哪些阻力？過去一年中國與菲律賓在南海的摩擦，會不會讓磋商前景變得黯淡？中國準備如何與東盟國家增強互信，排除障礙，推動「南海行為準則」盡快達成？

王毅：過去一年，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域。中國與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。中國與馬來西亞啟動了海上問題雙邊對話，中方已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋。實踐證明，沒有對話解不了的難題，也沒有合作達不成的目標。

你提到中國與菲律賓的摩擦問題，不久前在一個國際論壇上，有位地區國家的官員提到，菲律賓同中方的摩擦就是一出「皮影戲」，這個比喻很形象。菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。人們已經沒有興趣再看這出不斷重覆的鬧劇了。中方將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，在管控仁愛礁、黃巖島時，也會根據實際需要，體現我們的人道主義精神。但我要在此講明的是，侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。

實現南海的睦鄰友好、長治久安，靠信任，也要有規矩，關鍵是要落實好《南海各方行為宣言》、制定好「南海行為準則」。在中方推動下，「準則」的磋商進程正在加快，已經完成了案文三讀，我們對達成「準則」充滿信心。中方願同東盟國家一道，加強對話，排除干擾，聚同化異，盡早達成「準則」，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

中國將於下半年召開全球婦女峰會

北京日報記者：今年是第四次世界婦女大會召開30周年。習近平主席在2020年提出，中國將於今年再次召開全球婦女峰會，並指出要加快實現性別平等，將保護婦女權益上升為國家意志。您可否介紹會議籌備進展？中國將為世界婦女事業發展作出怎樣的新貢獻？

王毅：明天就是「三八」國際勞動婦女節，借此機會謹向所有女同胞致以節日問候！

1995年，中國承辦了聯合國第四次世界婦女大會，會議通過的《北京宣言》和《行動綱領》，成為全球性別平等事業的里程碑。在北京世婦會召開30周年之際，為落實習近平主席提出的重要倡議，中國將於下半年再次召開全球婦女峰會。

30年來，中國踐行北京世婦會精神，推動中國婦女事業取得歷史性成就。我們貫徹男女平等基本國策，實施促進婦女全面發展的國家行動計劃，無數傑出女性成為時代楷模，為中國式現代化作出了重要貢獻。

30年來，中國以實際行動引領全球婦女事業發展。我們支持聯合國婦女署工作，與聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎，幫助發展中國家實施了100個「婦幼健康工程」，為180多個國家和地區培養了20多萬名女性人才。

30年前，北京見證了世界婦女追求平等的決心。30年後，各方將再次聚首北京，共商全球婦女事業發展大計。期待看到更多女性人生出彩、夢想成真。

（香港01直播截圖）

實現「龍象共舞」是中印雙方唯一正確的選擇

印度報業托拉斯記者：在印中領導人、外長、特代等高層互動推動下，兩國終於成功實現關係突破，您如何看待在當前全球劇烈變革的背景下兩國關係的發展，印中能否建立持久的關係？

王毅：中印關係過去一年邁出向好步伐。去年10月，習近平主席和莫迪總理在喀山成功會見，為改善和發展中印關係作出戰略指引。雙方認真落實兩國領導人重要共識，加強各層級交往與務實合作，取得一系列積極成果。

中印互為最大鄰國。中方始終認為，做相互成就的夥伴、實現「龍象共舞」是雙方唯一正確的選擇。作為兩個最大的發展中國家，我們的共同任務是加快各自國家的發展振興，雙方理應相互支持而非相互消耗，密切合作而非彼此防範，這才符合兩國和兩國人民根本利益。

作為兩大文明古國，我們有足夠的智慧和能力維護好邊境地區的和平安寧，直到找到公平合理的解決方案。要堅持不以邊界問題定義兩國關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局。作為全球南方重要成員，我們還有責任帶頭反對霸權主義、強權政治。不僅要維護兩國的正當權益，也要維護國際關係基本準則。中印攜起手來，國際關係民主化和全球南方發展壯大就大有希望。

今年是中印建交75周年。中方願同印方共同努力，總結經驗、開辟未來，推動中印關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

中泰緬老合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊

中新社記者：去年，中國從國外平安撤回一萬多名同胞。近期，網賭電詐等跨境犯罪活動引發輿論高度關注，有評論認為這會影響中國同相關國家人員往來。隨著越來越多中國民眾走出國門，外交部將如何更好保護海外中國公民合法權益？

王毅：黨中央高度關心海外同胞，大家的冷暖安危始終是我們的牽掛。2024年，我們從黎巴嫩、海地等高風險地區平安撤回1萬多名中國公民，處理領保案件5萬多起，接聽12308領保熱線50多萬通，發布海外安全提醒5000多條。我們的目標就是，天涯咫尺，祖國常在。

網賭電詐是老百姓憂心的大事，也是我們抓住不放的要事。一段時間以來，在中國和周邊國家領導人共同關心下，執法和外交部門通力協作，有效開展跨境合作，全力解救受困中國公民。臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除，中國、泰國、緬甸、老撾四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊。我們的任務就是，斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網絡電詐這顆毒瘤。

2025年，我們將圍繞「三個一」建設海外平安中國體系：一是打造一個海外安保國際合作平台，深化同各國特別是共建「一帶一路」國家、瀾湄國家的安保合作，延伸互幫互助「朋友圈」。二是用好一條海外領保求助熱線，提供全天候、零時差咨詢和協助。三是完善一套風險預警、應急處突聯動機制，為海外同胞提供更高效的領事保護，也給老百姓吃下「定心丸」。