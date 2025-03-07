習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議：加快發展新質戰鬥力

習近平7日下午在出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，實現解放軍建設「十四五」規劃圓滿收官，對如期實現建軍一百年奮鬥，對中國大興建軍具有重要意義。要堅定信心、面對挑戰，落實高品質發展要求，如期完成既定目標任務。



習近平指出，解放軍建設「十四五」規劃實施4年多來，取得一系列重大成果，同時也面臨不少矛盾和問題。要處理好進度和品質、成本和效益、全局和重點、發展和監管、規劃執行和能力形成的關係，走高品質、高效益、低成本、永續發展路子，確保建設成果經得起歷史和實戰檢驗。

習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，強化政策運用和供給，增強政策取向和工作指向一致性，全力暢通規劃執行鏈路。善於運用現代管理理念與方法手段，持續改善策略管理制度機制，增強規劃執行的系統性、整體性、協同性。要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比。

習近平指出，完成解放軍軍建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。要強化軍地合力，用好地方優勢力量與資源，提升解放軍軍建設品質與效益。要抓住中國新質生產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要進行規劃執行全過程專業化評估，評出發展品質、評出建設效益、評出體係作戰能力。要把監管擺在更突出的位置，建構完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，深入查處貪腐問題。要更好發揮監管對規劃執行的服務和促進功能，確保規劃收官品質托底、能力托底、廉潔托底。