習近平：堅定不移貫徹總體國家安全觀　防範化解各類風險

新華社報道，中共總書記習近平2月28日在主持中央政治局就建設更高水平平安中國進行第十九次集體學習時強調，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，在國家更加安全、社會更加有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力，把平安中國建設推向更高水平。



習近平強調，總體國家安全觀是建設更高水平平安中國的重要遵循，必須堅定不移貫徹。各級黨委和政府要堅持系統思維，進一步樹立發展是硬道理、安全也是硬道理的理念，在工作中自覺把發展和安全統一起來，共同謀劃、一體部署、相互促進。要堅持全國一盤棋、上下齊發力，通過抓好一地一域一業的安全為國家整體安全創造條件，通過及時有效解決一個個安全問題為國家長治久安築牢根基。

習近平指出，平安中國建設為了人民，也依靠人民。要不斷增進民生福祉，扎實推進共同富裕，切實維護人民群眾合法權益，維護社會公平正義。要完善社會治理體系、健全社會工作體制機制，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。要培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態，弘揚銳意進取、甘於奉獻、崇尚法治、文明禮讓的時代新風。

著力防範重點領域風險

習近平強調，防範化解各類風險是平安中國建設的一項重要任務。要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生產、食品藥品安全、網絡安全、人工智能安全等方面工作。要著力防範重點領域風險。

習近平指出，建設更高水平平安中國，必須強化社會治安整體防控。要把專項治理和系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理結合起來，發展壯大群防群治力量，築起真正的銅牆鐵壁。要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進信訪工作法治化，及時有效化解各種矛盾糾紛。