指中國要為新冠負責　美密州法院判賠1865億　檢察長稱會沒收資產

美媒《紐約時報》等報道，美國當地時間7日（上周五），美國密蘇里州東區聯邦地方法院判決中國政府需為美國新冠疫情承擔責任，並為此賠償超過240億美元（約1865億港幣）。



中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國政府現在與以後都不會接受這項沒有事實、法律或國際先例依據的判決；中國利益倘若受損，中方勢將依法採取對等反制措施。



2022年6月，美國密蘇里州聖路易斯的旅遊景點要求遊客戴上口罩參觀。（VCG）

2021年8月，美國密蘇里州的急救人員把有呼吸困難的民眾送院。（VCG）

報道指，2020年四月，時任密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）向聯邦法院提告中國政府隱瞞新冠病毒資訊及囤積個人醫療防護裝備，斬斷對全球其他地方的供應。

美國法院接受控告外國政府，但相關訴訟受《外國主權豁免法》的限制。法院起初以此為由將其駁回，但巡迴上訴法院其後以囤積個人防護裝備的指控並未被該法排除為由，發回重審。

今年1月該案開審，中方無人代表出庭。密蘇里州東區聯邦地方法院法官7日宣判，包括中國政府在內必須為此負責。

共和黨籍現任密蘇里州檢察長貝利（Andrew Bailey）聲稱，打算扣押中國持有的資產、包括在該州的農田，來拿回每一分錢。貝利的辦公室也表示，可尋求特朗普政府的幫助以找尋及沒收中國資產。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國政府現在與以後都不會接受這項沒有事實、法律或國際先例依據的判決；中國利益倘若受損，中方勢將依法採取對等反制措施。