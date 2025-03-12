關稅戰下中國供應商遭美零售商強令降價　業者苦訴：等於直接破產

近日，美國特朗普政府連續兩波對中國商品徵收10%關稅，導致美國大型零售商如沃爾瑪（Walmart）要求中國供應商降低價格，甚至要求他們承擔全部關稅成本。這一要求引發中國供應商的強烈反對，有供應商直言降價10%「等於直接破產」，並可能加速中國製造業的外移，帶來空心化風險。



根據彭博社的報道，沃爾瑪以「一對一」的方式與中國供應商談判，要求他們承擔新增的關稅成本，每波降價幅度最高達10%，形同全部吸收。零售界觀察人士發表文章分析，這一要求使得部分供應商的利潤率降至生死線，部分供應商的利潤已不足2%。作為全球最大零售商，沃爾瑪每年從中國採購超過90億美元，佔其全球採購的70%，與1.5萬家中國供應商緊密合作。

根據供應鏈數據，中國製造業的平均淨利潤率長期徘徊在3%至5%之間，而沃爾瑪要求的降價幅度已遠超過業界的承受極限。廣東一名廚具供應商坦言，這樣的降價要求將直接導致企業破產，揭示了產業鏈的殘酷現實。

這種壓力正在沿著產業鏈向上傳導。在原材料供應商僅接受3%以內降價的情況下，中國製造商可能考慮轉向越南等地的低價零部件，雖然這會引發品質風險。一位浙江服裝廠負責人表示，若改用越南布料，次品率將上升15%，而沃爾瑪的驗貨標準不會因此降低。

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

面對沃爾瑪的施壓，部分中國製造商開始尋求「供應鏈多元化」，將訂單轉向東南亞國家。然而，東南亞的供電不穩定、港口效率不佳及產業配套不完善等隱形成本，將大幅抵消其綜合成本優勢。同時，東南亞工廠為應對壓力，普遍降低原材料標準和簡化生產工序，導致產品品質下降。

沃爾瑪的降價要求並非孤立事件，已引發三重連鎖反應。首先，加速了中國產業的外移。儘管東南亞供應鏈尚不成熟，但關稅壓力迫使中國製造商將至少30%的訂單分流至越南等國，進一步可能導致中國製造業的「空心化」風險。

其次，品質體系面臨崩塌。部分製造商為維持利潤開始使用回收材料，並減少品管程序，導致美國2025財年第1季的中國進口商品退貨率同比上升22%。最後，這一切將影響美國自身經濟，造成通脹壓力上升。根據紐約聯邦準備銀行的預估，新一輪關稅將使美國家庭年均支出增加2000美元，GDP增幅可能下降1%。