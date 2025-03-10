林毅夫：美國加徵關稅無阻中國出口持續增長
撰文：許祺安
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中國經濟學家林毅夫近日在接受《人民日報》採訪時樂觀表示，即使美國增加關稅，中國的出口仍將持續增長。
林毅夫受訪時指出，中國是一個以國內大循環為主體的大經濟體，強調「只要把國內的事做好，不管外部環境如何，總能乘風破浪前進」。林毅夫認為，依託中國的國內大循環，無論2025年遇到什麼樣的挑戰，經濟都會持續向好。
在傳統製造業方面，林毅夫表示，可以透過數字化、智能化、綠色化來發展新質生產力。在新興產業和未來產業上，中國擁有人才多、超大規模的國內市場、各種產業配套齊全等優勢，這些都可用來發展新質生產力，使中國在許多領域領跑第四次工業革命。
針對美國在2018年對中國發動的貿易戰，林毅夫援引數據指出，2024年中國對美出口相比2017年仍增長約22%。他表示，中國生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，「即使美國增加關稅，依然抵擋不了基本經濟規律發揮作用，對美貿易還是繼續增長」。
在全球貿易方面，林毅夫表示，雖然總體增長乏力，但中國出口貿易保持增長，2024年相比2017年增長超過50%。他認為，這再次體現了只要中國能生產價格有競爭力的優質產品，外部強加的關稅不會改變貿易是互利共贏的基本原則。
此外，林毅夫亦提及，人工智能等技術的發展為中國帶來了新機遇。他表示，利用中國人才多、超大規模的國內市場等優勢，可以透過人工智能改造提升傳統產業，進一步增強競爭力。林毅夫認為，這將是中國在2025年以及未來幾年值得期待、將有亮眼表現的新領域。