林毅夫：美國加徵關稅無阻中國出口持續增長

​中國經濟學家林毅夫近日在接受《人民日報》採訪時樂觀表示，即使美國增加關稅，中國的出口仍將持續增長。 ​



林毅夫受訪時指出，中國是一個以國內大循環為主體的大經濟體，強調「只要把國內的事做好，不管外部環境如何，總能乘風破浪前進」。林毅夫認為，依託中國的國內大循環，無論2025年遇到什麼樣的挑戰，經濟都會持續向好。 ​

中國經濟的韌性，來自超大規模的市場優勢和內需潛力。（VCG）

在傳統製造業方面，林毅夫表示，可以透過數字化、智能化、綠色化來發展新質生產力。​在新興產業和未來產業上，中國擁有人才多、超大規模的國內市場、各種產業配套齊全等優勢，這些都可用來發展新質生產力，使中國在許多領域領跑第四次工業革命。 ​

2024年3月5日，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

針對美國在2018年對中國發動的貿易戰，林毅夫援引數據指出，2024年中國對美出口相比2017年仍增長約22%。​他表示，中國生產並出口到美國的產品是具有比較優勢的產品，「即使美國增加關稅，依然抵擋不了基本經濟規律發揮作用，對美貿易還是繼續增長」。 ​

在全球貿易方面，林毅夫表示，雖然總體增長乏力，但中國出口貿易保持增長，2024年相比2017年增長超過50%。​他認為，這再次體現了只要中國能生產價格有競爭力的優質產品，外部強加的關稅不會改變貿易是互利共贏的基本原則。 ​

2025年3月4日，美國紐約，圖為紐約交易所中道指自特朗普宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅政策後急速下滑。（Getty）

此外，林毅夫亦提及，人工智能等技術的發展為中國帶來了新機遇。​他表示，利用中國人才多、超大規模的國內市場等優勢，可以透過人工智能改造提升傳統產業，進一步增強競爭力。林毅夫認為，這將是中國在2025年以及未來幾年值得期待、將有亮眼表現的新領域。