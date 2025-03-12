中國駐剛果大使李岩北京逝世　終年52歲　2月仍有公開外交活動

新華社報道，中國駐剛果（布）大使李岩同志于2025年2月27日在北京不幸去世，終年52歲。



2025年2月1日，駐剛果（布）大使李岩拜會剛果（布）外長加科索，就中剛關係及雙方共同關心的國際地區問題深入交換意見。（外交部官網）

李岩終年52歲。（百度百科）

李岩，1972年12月16日生，河南洛陽人。1994年6月加入中國共產黨，1996年8月進入外交部工作後任西歐司科員、隨員，1997年11月任駐比利時使館隨員，1999年11月後任外交部西歐司隨員、三秘，2001年9月任駐波蘭使館三秘，2003年12月後任外交部幹部司三秘、二秘、副處長，2010年12月任外交部服務中心處長。

2013年5月任外交部幹部司處長，2015年2月任外交部紀委參贊，2016年6月任中央紀委駐外交部紀檢組副組長，2018年6月任中央紀委國家監委駐外交部紀檢監察組副組長，2018年12月後任常駐聯合國代表團公使銜參贊、公使，2023年6月任中國駐剛果（布）大使。

據了解，今年2月外交部官網仍有發布李岩會見國際官員的新聞。2月1日，駐剛果（布）大使李岩拜會剛果（布）外長加科索，就中剛關係及雙方共同關心的國際地區問題深入交換意見。

2月10日，駐剛果（布）大使李岩會見聯合國駐剛協調員迪亞羅，就在剛開展多邊合作及發展援助等深入交流。