剛果爆不明疫情逾50死　多人發病48小時內亡　3孩疑曾食蝙蝠

世界衛生組織（WHO）於2月25日公布，非洲剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，下簡稱剛果）西北部爆發兩宗集體不明疫情，已共造成431人感染、53人死亡。世衛表示，近半患者在發病後48小時內死亡，症狀包括發燒、疼痛、嘔吐和腹瀉。



剛果民主共和國正值內亂，圖為東部城市戈馬（Goma）衝突持續，當地大批民眾被迫逃離家園。（Reuters）

偏遠村莊衛生設施有限 累計逾400人感染

世衛在公報中稱，截至2月16日，赤道省（Equateur province）的偏遠村莊發生兩宗疫情，共造成431人感染、53人死亡。世衛組織發言人亞薩利赫維奇（Tarik Jasarevic）表示，感染個案在幾天內迅速增加，對公共衛生構成了重大威脅。具體原因尚不清楚，又指涉事村莊的檢測能力和衛生基礎設施有限。

世衛指出，赤道省巴桑庫蘇（Basankusu，暫譯）醫療區的博馬特村（Bomate village，暫譯）報告於2月13日報道，已有419人染疫，其中45人死亡。世衛組織表示，其中13個病例的樣本經檢測，未發現伊波拉或馬爾堡（Marburg）病毒，衛生團隊仍在調查其他潛在病因，包括瘧疾、食物中毒、傷寒、腦膜炎或其他病毒性出血熱。

剛果民主共和國衛生條件落後，圖為2024年10月6日，該國北基伍省首府戈馬市，當地醫護人員為預防猴痘疾病為病人打針。（新華社）

病症包括發燒和疲勞 發展至流鼻血嘔血

至於另一宗集體病例，為同省博隆巴（Bolomba，暫譯）醫療區的博洛科村（Boloko Village，暫譯），1月21日報告12人感染，當中8人死亡。疫情始自3名5歲以下兒童死亡，他們被指發病前曾吃過一隻死蝙蝠，出現病症包括發燒和疲勞，並發展為流鼻血、嘔血等出血症狀。

去年底不明疫情確認為瘧疾

世衛組織表示，尚未發現兩組病例之間有關聯，但指過去曾發生過類似的疫情。去年12月份，剛果也曾報告了不明疫情，最終確認為瘧疾。