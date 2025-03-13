反內捲？大疆強制9點下班　浙江企業競爭實行4.5天工作制

剛剛結束的全國兩會上，「綜合整治『內卷式』競爭，首次被寫入政府工作報告」，近日，「大疆不強制9點上班開始強制9點下班」、「美的集團被曝強制18點20下班」等話題紛紛沖上熱搜。



在民營經濟大省浙江，近一個多月裡，幾家跨境電商、新能源製造業領域的省內頭部企業也相繼落地一周工作四天半的新機制。



國產無人機品牌DJI（大疆創新）創始團隊組建於香港科技大學，目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty Images/當代中國授權）

據此前報道，大疆近日開始強制晚上9點下班，大疆深圳總部技術部門員工蔡珉（化名）表示，2月27日，主管在部門組會上提出，為了大家的健康着想，不提倡過度加班，沒有必須完成的任務，那就早點下班回家，「必須9點下班」。當晚9點，每個部門的HRBP（各業務單元的人力資源管理者）到工位上趕人，整層樓的人幾分鐘內就走光了。

除了打響這波「反內卷」的大疆、美的、名創優品等頭部企業，「反內卷」的還有多家浙江民企。

不降薪不裁員：杭州企業實施4.5天工作制

2月1日，位於杭州臨平的「跨境鞋服第一股」子不語集團有限公司在不降薪、不裁員的前提下，開始實施4.5天工作制。近200公里外的寧波，浙江動一新能源動力科技股份有限公司也幾乎同時開始推動工作制改革。

目前公司除了一線工人以外的所有崗位都實施雙休制，產品ID等設計類崗位試行4.5天工作制。子不語集團有限公司的「80」後CEO陳才雄稱，「我們公司員工平均年齡28歲，我希望激勵他們提升工作效率，有更多的可支配時間去做自己喜歡的事。」

內地現在不少企業實行4.5天工作制，拒絕加班文化。（《未生》劇照）

據子不語集團3月5日發佈的最新公告，2024年，該集團年度淨利潤將達到約1.4億元至1.6億元。

陳才雄指出，「扭虧為盈的業績，是我們實行4.5天工作制的底氣」，2022年上市前，公司也和許多跨境電商公司一樣，實行一周雙休一周單休的工作制度。2023年，集團在業績下滑，出現淨虧損的壓力下，開啟戰略轉型之路。除了調整存貨結構，佈局新興市場、聚焦打造多個核心品牌等策略之外，通過AI賦能各個業務環節，提升員工工作效能，激發員工創造力也是其中一環。

子不語宣布實施4.5天工作制。（橙市柿互動）

據陳才雄介紹，去年，該集團就已開始探索全員雙休，部分員工上班不打卡制度。今年2月開始實施4.5天工作制並非強制，而是鼓勵員工提高效率。完成既定工作任務的員工，週五下午可以休息。

記者隨機走訪了該集團業務拓展、設計、供應鏈等多個部門所在辦公室發現，基本每個部門都用上了AI。例如，設計師們用AI搜集當下最潮流的款式並拼接出基礎版樣衣，再進行人工精改。供應鏈部門的工作人員會用AI精准預判補單數量，不僅減少工作量，還確保了供應鏈高效運作。此外，銷售平台各項資料收集、分析，也為運營部門減負增效。

杭州企業：未來還打算嘗試4天工作制

在子不語，這場轉型路上的「反內卷」實踐仍在進行中。「如果2025年公司完成預設目標，我們還打算嘗試4天工作制。」陳才雄說，價值是員工共同創造的，大家應當一起享受紅利。

內媒報道指，目前能夠下定決心「反內卷」的公司依然是少數，溫州市服裝外貿協會相關負責人指出，比如服裝製造企業，想要增加產值的主要辦法就是產量，如果用效率碾壓工時，需要大量真金白銀的投入去提升製造水準，不少企業現階段還難以做到。